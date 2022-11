Nel campionato di Serie C girone C domenica 27 novembre il Crotone cercherà di ottenere i tre punti nella sfida dello Stadio Comunale Ezio Scida contro il Latina.

A confidare nella risalita in classifica degli squali è intanto il presidente della società rossoblù Gianni Vrenna.

Vrenna ripone fiducia nel Crotone

Dopo un terzo di stagione il Crotone ha trovato qualche difficoltà, anche se la fortuna non sembra aver particolarmente sorriso agli uomini di mister Lerda, sia sotto l'aspetto degli infortunati che degli episodi arbitrali.

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha così parlato nei giorni scorsi ai microfoni dell'emittente televisiva LaC.

"Le difficoltà ci sono, gli incassi sono praticamente pari a zero. Ci ritroviamo per scelta calciatori con contratti importanti che hanno continuato e hanno voglia di continuare a stare con questa società e abbiamo fatto investimenti con elementi importanti, per tentare di ritornare in B. Gli infortuni li stiamo pagando a caro prezzo. La favorita alla vittoria finale? Direi il Catanzaro per diversi motivi".

Stadio Ezio Scida senza tifosi nella gara col Latina

Il calendario non ammette passi falsi e nella giornata di domenica 27 novembre alle ore 14:30 il Crotone ospiterà il Latina in una gara che verrà disposto a porte chiuse, come stabilito dal Giudice Sportivo a seguito degli scontrini avvenuti tra le tifoserie nel derby di Catanzaro.

La decisione è stata confermata nonostante il ricorso effettuato dalla società rossoblù.

Una difficoltà in più per la squadra di Franco Lerda, anche lui assente per squalifica, che potrà contare però sul rientro del difensore Giuseppe Cuomo e del centrocampista Marco Carraro, oltre al centrocampista Alessio Tribuzzi che ha scontato contro la Viterbese la giornata di squalifica rimediata in casa contro la Fidelis Andria (2-1).

Crotone, tre gare in sette giorni

La gara contro il Latina sarà il primo match che gli squali saranno chiamati a disputare in sette giorni. Dopo il match dell'Ezio Scida contro i laziali, il Crotone dovrà affrontare una doppia trasferta in Puglia. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 30 novembre alle ore 18, il Crotone farà visita allo Stadio "Erasmo Iacovone" al Taranto di mister Ezio Capuano, successivamente, nella giornata di domenica 4 dicembre, il sodalizio rossoblù affronterà in trasferta l'Audace Cerignola allenato da Michele Pazienza.