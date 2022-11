La Juventus vorrebbe rinforzare e allo stesso tempo ringiovanire le fasce e starebbe osservando una serie di terzini dalle caratteristiche anagrafiche e tecniche simili. I nomi seguiti dalla compagine bianconera sarebbero andrebbero da Wilfred Singo del Torino, a Jeremie Frimpong fino ad arrivare a Karsdorp della Roma e Dalot dello United.

Calciomercato Juventus, i bianconeri cercano un rinforzo sulle fasce: piacerebbe Singo del Torino

Uno dei primi obiettivi per le prossime campagne acquisti della Juventus, dovrebbe essere un terzino che ringiovanisca la batteria dei fluidificanti a disposizione a Massimiliano Allegri.

Secondo le indiscrezioni delle scorse ore il direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini avrebbe iniziato un casting per scegliere il prossimo rinforzo sulle fasce. Il primo nome sarebbe quello di Wilfred Singo: l'esterno ivoriano del Torino classe 2000, non dovrebbe lasciare la compagine granata nel mercato invernale. Tuttavia, nella sessione estiva del 2023, il calciatore potrebbe essere corteggiato da diversi club, tra cui vorrebbe pure la Juventus. Il costo del suo cartellino, allo stato attuale delle cose, si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che la dirigenza bianconera potrebbe spendere per un calciatore di 22 anni.

Juventus, sugli esterni si valuterebbe Frimpong ma potrebbe arrivare anche la soluzione low cost: Karsdorp o Dalot

Il secondo nome accostato alla Juventus sarebbe quello di Jeremie Frimpong: il fluidificante del Bayer Leverkusen classe '2000 piacerebbe al direttore sportivo dei bianconeri, ma visto che il suo contratto con la compagine tedesca scadrà nel 2025, per portarlo alla Continassa servirebbero almeno 25 milioni di euro.

La terza e sicuramente più economica alternativa sarebbe Rick Karsdorp: l'esterno della Roma, ormai in rotta con la compagine giallorossa a causa delle incomprensioni con José Mourinho, starebbe cercando l'opportunità di lasciare la Capitale già da gennaio e la situazione non idilliaca con la società potrebbe agevolare un suo passaggio nella Juve per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Oltre alle opzioni succitate, la Juventus avrebbe sempre un occhio vigile per i possibili svincolati e uno di questi potrebbe essere Diogo Dalot. Il terzino portoghese classe '99, non dovrebbe infatti rinnovare il proprio contratto con il Manchester United, circostanza che lo libererebbe nella prossima estate a parametro zero.