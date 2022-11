La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe fare diverse trattative di mercato fra cessioni e acquisti. A tal riguardo si parla delle possibili partenze in prestito di Kaio Jorge e Soulé, a cui potrebbe aggiungersi quella a titolo definitivo di McKennie. C'è da lavorare anche a rinforzi per la difesa, in particolar modo si cercano giocatori che sappiano fare i terzini o eventualmente centrocampisti di fascia nell'eventualità in cui la Juventus dovesse giocare con il centrocampo a cinque come è successo negli ultimi match prima della pausa mondiale.

A tal riguardo si lavora al dopo Cuadrado, che ha il contratto in scadenza a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera per motivi anagrafici ed economici. Secondo Sky Sport la Juventus valuta diversi nomi, a partire da Joakim Maehle dell'Atalanta fino ad arrivare a Wilfried Singo del Torino. Il giocatore ivoriano nonostante la giovane età ha già un'esperienza importante in Serie A oltre al fatto che potrebbe giocare sia come terzino che come centrocampista di fascia. A differenza di Maehle però gioca solo sulla destra non entrambe le fasce. Sarebbe un rinforzo a prezzo vantaggioso se consideriamo che è in scadenza a giugno 2023 con opzione di prolungamento di contratto fino a giugno 2024.

Possibile offerta per Singo a gennaio

Arriverebbe come alternativa a Cuadrado fino a giugno e alla lunga potrebbe sostituirlo considerando che il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. In questa stagione fino ad adesso Singo ha disputato 11 match nel campionato italiano fornendo un assist decisivo ad un suo compagno, a questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia ed un assist decisivo ad un suo compagno.

Da gennaio 2019 al Torino è cresciuto nella Primavera torinese prima della promozione nella prima squadra. E' nazione ivoriano ed ha giocato il suo primo match con la rappresentativa della Costa d'Avorio nel 2021.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi per il mercato di gennaio. Piace anche Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito gratuito fino a giugno con diritto di riscatto. Si valutano anche due giocatori in scadenza a giugno che potrebbero approdare a Torino a prezzo vantaggioso. Parliamo di Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo, lo spagnolo alla lunga potrebbe sostituire Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno con la società bianconera.