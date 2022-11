Si avvicina il ritorno in campo del Crotone di Franco Lerda. La formazione rossoblù è reduce dalla vittoria per 1-3 sul campo della Viterbese, ora sarà impegnata domenica 27 novembre alle ore 14:30 contro il Latina. Sarà una gara a "porte chiuse", come deciso dal Giudice Sportivo a seguito degli scontri avvenuti nel derby di Catanzaro.

La nota positiva per gli squali è legata al rientro dei calciatori Giuseppe Cuomo, Marco Carraro e Alessio Tribuzzi.

Crotone, un ritorno al passato

Erano circa 30 anni che il Crotone non si vedeva costretto a disputare una gara interna a porte chiuse.

La decisione è arrivata dopo il match dello Stadio Ceravolo contro il Catanzaro.

A nulla è valso il ricorso presentato dal Crotone, le sanzioni sono state confermate quasi nella loro totalità. Tre giornate di squalifica per il tecnico Franco Lerda (che quindi sarà assente contro il Latina), gara a porte chiuse per gli squali e inibizione del direttore sportivo Raffaele Vrenna ridotta dal 7 febbraio 2023 al 31 dicembre 2022.

Crotone e Latina nuovamente a confronto

I confronti tra Crotone e Latina in campionato mancano ormai da alcune stagioni. L'ultimo precedente allo Stadio Comunale Ezio Scida risale alla stagione di Serie B 2015-2016, annata al termine della quale il Crotone di Ivan Juric riuscì ad approdare per la prima volta in Serie A.

La gara in terra di Calabria si concluse con il risultato di 1-1. Alla rete iniziale siglata da Ricci rispose Brosco per i nerazzurri.

In questa stagione le due squadre si ritrovano in Serie C anche se con ambizioni differenti. Per il Latina il traguardo sembra essere l'accesso ai play-off, con la migliore posizione possibile.

Per il Crotone, reduce da due retrocessioni consecutive (dalla Serie A alla Serie C) il traguardo sembra esse la vittoria del campionato, per ritornare direttamente in cadetteria.

Per Lerda recuperi e assenze

Nella gara del weekend il Crotone potrà contare su alcuni recuperi. A tornare in gruppo ad inizio settimana sono stati il difensore Giuseppe Cuomo e il centrocampista Marco Carraro.

Lavoro a parte e ancora in dubbio l'attaccante Augustus Kargbo. Da valutare le condizioni di Vasile Mogos, uscito anzitempo nella gara di Viterbo. Rientro per fine squalifica anche per il centrocampista Alessio Tribuzzi, assente nell'ultima gara. Tra i pali gli squali potrebbero ancora optare per la scelta di Andrea Dini, favorito nelle ultime uscite sul più esperto Paolo Branduani.