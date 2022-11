L'Inter è al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e avrebbe già individuato dei profili da trattare a gennaio. L'attaccante Joaquin Correa potrebbe essere inserito nella lista delle cessioni e i dirigenti nerazzurri potrebbero riflettere su uno scambio alla pari con Luis Muriel.

Ci sarebbero dei contatti anche per Pasquale Mazzocchi della Salernitana, in particolare se dovesse partire Robin Gosens.

Una sorta di "derby di mercato" potrebbe invece verificarsi con il Milan per Joao Felix dell'Atletico Madrid, che non sarebbe al centro dei progetti tattici di mister Diego Simeone.

Nuova asse tra Atalanta e Inter

La società presieduta dagli Zhang potrebbe decidere di cedere Joaquin Correa che non ha soddisfatto le pretese dello staff tecnico. I tanti infortuni non gli hanno permesso di essere incisivo e, per questo motivo, potrebbe partire già a gennaio. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma potrebbe concretizzarsi uno scambio alla pari con Luis Muriel dell'Atalanta. Il colombiano piacerebbe molto ai dirigenti meneghini ed è in grado di giocare sia da prima punta che da seconda punta. L'affare potrebbe essere agevolato dalla presenza di Alessandro Lucci, agente di entrambi gli attaccanti. L'ex Udinese, però, ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere prelevabile a parametro zero soltanto tra pochi mesi.

Inter e Milan su Joao Felix

Inter e Milan potrebbe sfidarsi anche in chiave mercato. L'obiettivo in comune potrebbe essere Joao Felix. Il fantasista dell'Atletico Madrid sta trovando poco spazio sotto la guida di Diego Simeone e potrebbe lasciare i Colchoneros. La valutazione del portoghese sarebbe di circa 80 milioni di euro ma, vista la volontà del ragazzo, si potrebbe propendere per un prestito con diritto di riscatto.

Inoltre, il ragazzo dovrebbe abbassare le pretese economiche visto che percepisce uno stipendio da circa 8 milioni di euro annui. L'Atletico Madrid avrebbe già provato ad offrirlo all'Inter per arrivare a Lautaro Martinez ma la proposta sarebbe stata bloccata sul nascere.

Mazzocchi come jolly difensivo

L'Inter avrebbe effettuato un sondaggio per Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

L'ex Venezia avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e piacerebbe allo staff tecnico nerazzurro perché potrebbe giocare da quinto di centrocampo sia sulla corsia destra che su quella mancina. All'occorrenza, avrebbe dimostrato di essere collocato come terzo centrale nella difesa a tre. I contatti potrebbero intensificarsi a fine stagione poiché difficilmente i campani vorranno privarsene a stagione iniziata.