L'Inter pensa al mercato del futuro, sempre alla ricerca di giovani per potenziare soprattutto il reparto offensivo. Nel mirino ci sarebbero Noah Okafor del Salisburgo e Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach.

Riguardo invece alla fascia sinistra Robin Gosens potrebbe lasciare la Pinetina già a gennaio in casi di offerte. Il suo erede potrebbe essere Jesus Vazquez del Valencia.

Intanto, secondo alcuni rumor, al termine della stagione potrebbe arrivare un'offerta del Barcellona per Federico Dimarco.

La pista Okafor

L'Inter starebbe sondando il giovane attaccante svizzero Noah Okafor del Salisburgo.

Le due squadre giocheranno un'amichevole (il 7 dicembre) che potrebbe essere anche l'occasione per i club per avviare dei discorsi sui mercato. Inoltre, resta calda la pista Marcus Thuram che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che quindi potrebbe essere acquistato a prezzo di saldo.

"Con il Salisburgo si sta impostando una sorta di collaborazione, visto che il 7 dicembre ci sarà un'amichevole a Malta con l'Inter: potrebbe essere un momento importante per parlare del giocatore e magari provare a fare uno scambio con Lazaro, che sta facendo un buon campionato", ha rivelato il giornalista Marco Barzaghi durante una diretta sul suo canale Youtube. La valutazione di entrambi sarebbe di circa 15 milioni di euro.

Dalla Spagna potrebbe arrivare un nuovo terzino

Robin Gosens sarebbe sempre più lontano dalla permanenza all'Inter. Il calciatore piacerebbe in Bundesliga e potrebbe partire già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 25 milioni di euro. Per rinforzare la fascia sinistra, a quel punto l'Inter potrebbe bussare alle porte del Valencia per Jesus Vazquez.

Il classe 2003 avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Intanto secondo alcune indiscrezioni, a fine stagione, il Barcellona potrebbe far vacillare i dirigenti dell'Inter con una offerta per Federico Dimarco. Il laterale piacerebbe molto a Xavi, che lo avrebbe consigliato alla propria dirigenza. L'operazione in estate potrebbe costare ai blaugrana complessivamente da 60 milioni di euro, di cui 30 milioni andrebbero all'Inter per il cartellino, mentre al giocatore verrebbe riconosciuto uno stipendio da circa 6 milioni di euro per i prossimi cinque anni.

Il giocatore non sarebbe cedibile al momento, perché ritenuto centrale nel progetto della società e di Simone Inzaghi, ma un'offerta di questo genere indurrebbe i dirigenti a fare delle riflessioni. Un'eventuale cessione potrebbe significare una netta plusvalenza per il club.