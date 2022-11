Con l'ultima gara del 2022 da doversi disputare domenica alle 12:30 in casa dell'Atalanta, l'Inter programma il mercato del futuro per potenziare le la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati anche da Interlive.it, i dirigenti meneghini potrebbero così accelerare già a gennaio per Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach e valutare una possibile offerta che arriverebbe dall'Atletico Madrid (Cunha e Rodrigo De Paul per Lautaro Martinez). Da definire anche il futuro di Edin Dzeko, il cui contratto scadrà tra pochi mesi e che sembra piacere al Tottenham di Conte.

L'Inter in corsa per il terzino

La società presieduta dagli Zhang potrebbe intensificare dunque i contatti per arrivare a Bensebaini. Il terzino piacerebbe anche a Milan e Juventus ma Marotta potrebbe chiudere il colpo già a gennaio. Il ragazzo ha il contratto in scadenza e potrebbe essere ingaggiato al termine della stagione a parametro zero. Prelevarlo sei mesi prima, invece, potrebbe costare circa 15 milioni di euro ma l'idea dei dirigenti sarebbe quella di intavolare una trattativa simile a quella che ha portato Onana alla Pinetina a zero. Per la corsia mancina piacerebbe anche Alejandro Grimaldo del Benfica.

Il Tottenham interessato al bomber bosniaco

Edin Dzeko non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 con l'Inter anche se l'attaccante si sta rivelando fondamentale per Simone Inzaghi che ha potuto contare pochissimo su Romelu Lukaku a causa dei tanti infortuni.

I dirigenti milanesi pensano dunque ad un possibile rinnovo dell'ex Roma che sarebbe però finito nel frattempo nel mirino del Tottenham: Antonio Conte è un suo estimatore da tempo, lo avrebbe voluto al Chelsea ma anche durante la sua avventura a Milano, ecco che il tecnico salentino potrebbe finalmente riuscire ad allenare il bomber bosniaco.

Due nomi dall'Atletico Madrid per il cartellino di Lautaro Martinez

L'Atletico Madrid non avrebbe mollato la pista Lautaro Martinez. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro ma la squadra che milita in Liga sarebbe intenzionata a formulare una proposta che riguarderebbe uno scambio alla pari con Cunha e Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino sarebbe stato sondato dall'Inter in passato e potrebbe lasciare la Spagna (poca continuità e poca qualità nelle sue prestazioni) mentre l'attaccante sarebbe una seconda punta che potrebbe portare fantasia allo scacchiere tattico di Inzaghi. L'Inter, però, preferirebbe, in caso di addio, monetizzare l'intera cifra per il cartellino dell'attaccante classe 1997 che ha da poco rinnovato il contratto.