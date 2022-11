La dirigenza del Milan è impegnata in queste settimane sul fronte del rinnovi dei giocatori e, dopo l’accordo ultimo raggiunto con Kalulu, sembra essere a buon punto per chiudere tutti i rinnovi entro i prossimi mesi.

In particolare ci sono da convincere Leao e Bennacer, entrambi in scadenza contrattuale il 30 giugno 2024. Mentre il rinnovo dell’algerino sembra più vicino, per il portoghese l'affare sarà più complicato. Intanto arrivano anche indiscrezioni sull'interesse del Barcellona per l'attaccante portoghese.

Milan tra i rinnovi già chiusi e quelli in bilico

Maldini e Massara, nelle ultime settimane, hanno fatto un lavoro brillante, procedendo al rinnovo di nove giocatori in scadenza per un budget complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Adesso sembrano mancare i due rinnovi che si prospettano più complicati: quelli di Leao e di Bennacer. Se Theo Hernandez, Tonali, Kalulu e Tomori hanno chiuso la pratica del rinnovo positivamente, la partita con i procuratori del portoghese e dell’algerino è ancora aperta.

La società rossonera non vorrebbe privarsi di due pedine fondamentali per Pioli, ma potrebbe essere costretta a valutare ipotesi di cessione se la faccenda non dovesse sbloccarsi entro il termine della stagione in corso.

La dirigenza milanista, dopo la partita contro la Fiorentina che chiuderà questa prima parte di stagione, con ogni probabilità, si concentrerà sul rinnovo di Bennacer, mentre per Leao si dovrà aspettare il rientro dalle vacanze natalizie per proseguire il dialogo tra le parti.

Leao: ipotesi rinnovo o cessione entro l’estate 2023

Per l’attaccante portoghese Rafael Leao la dirigenza rossonera sembra aver prospettato due strade: la prima porterebbe al rinnovo fino al 2027 per una cifra superiore ai 7 milioni netti a stagione, la seconda è quella della cessione a titolo definitivo entro il mercato estivo 2023 (quando mancherà un anno alla scadenza del contratto) per un’offerta intorno ai 100 milioni di euro.

Circola già l'ipotesi di un'offerta del Barcellona, che potrebbe proporre al club milanese il centrocampista olandese Frenkie De Jong più un importante conguaglio economico per arrivare a garantirsi le prestazioni di Rafael Leao. La società rossonera, però, difficilmente accetterà delle contropartite tecniche per cedere l’attaccante portoghese, il quale è destinato a partire solo a fronte di un'eventuale offerta cash.