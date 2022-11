L'Inter studia i possibili colpi di mercato per rinforzare la rosa del futuro. Sul taccuino dei dirigenti ci sarebbero i nomi di Beto dell'Udinese già nel mirino della Juventus e di Bakker del Bayer Leverkusen. Nelle ultime ore, però, sarebbero rimbalzate delle voci sulle trattative che potrebbero riguardare Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi.

Idea Beto ma possibile scambio con il Bayer Leverkusen

L'Inter avrebbe intenzione di rinforzare la corsia sinistra ma anche l'attacco nei prossimi mesi visto che Robin Gosens e Joaquin Correa hanno deluso le aspettative.

Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino tedesco potrebbe essere inserito in uno scambio alla pari che riguarderebbe Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen. Il club che milita in Bundesliga ha già contattato Gosens nella scorsa estate ma il prestito con diritto di riscatto non avrebbe accontentato le richieste nerazzurre. Il club presieduto dagli Zhang avrebbe poi pensato a Beto dell'Udinese per puntellare il reparto offensivo. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e la trattativa potrebbe partire soltanto se dovesse essere ceduto Joaquin Correa. L'ex Lazio potrebbe avere estimatori in Spagna e in Premier League.

Ronaldo potrebbe ritornare in Italia

Il colpo di scena sul quale potrebbe lavorare l'Inter riguarderebbe Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è in rotta con il Manchester United che potrebbe risolvere il rapporto nel prossimo mese dopo le dichiarazioni dell'ex Juventus. Il suo agente, Mendes, lo avrebbe già proposto a varie squadre ma l'unico nodo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio che percepisce.

"Il Manchester United vuole scaricarlo e non si esclude nemmeno un licenziamento per giusta causa, dopo le sue dichiarazioni in una recente intervista.

Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto al Napoli, ma anche all'Inter. Lo prendereste per 6 mesi? Se lo United lo licenziasse, sarebbe libero a zero. Guadagna 30 milioni l'anno, per 6 mesi potrebbe guadagnarne 15 o, con uno sconto, anche 10. Mi sembra che Napoli e Inter abbiano rimbalzato questa proposta del suo agente". Ha dichiarato Marco Barzaghi sul canale Youtube.

Icardi potrebbe contattare l'Inter dopo l'esperienza in Turchia

Non solo Cristiano Ronaldo ma anche Mauro Icardi potrebbe riabbracciare la Serie A. Il calciatore argentino, ora in prestito al Galatasaray, ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Paris Saint Germain e potrebbe proporsi a Piero Ausilio per un clamoroso ritorno. L'operazione potrebbe essere essere molto difficile perché le parti non si sono lasciate in maniera pacifica dopo la cessione dell'attaccante ex Sampdoria.