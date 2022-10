La Juventus è attesa da un mese impegnativo in cui dovrà cercare di migliorare la posizione in classifica in campionato oltre che qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Serviranno le vittorie contro il Maccabi Haifa, il Benfica e il Paris Saint Germain per avere la certezza della qualificazione. Per quanto riguarda il campionato invece i bianconeri sono a -7 da Atalanta e Napoli attualmente prime a 20 punti. A sorpresa al secondo posto troviamo l'Udinese di Sottil, che ha iniziato la stagione in maniera ideale. Il tecnico sta valorizzando diversi giocatori, uno dei migliori è sicuramente Beto.

Il portoghese si sta confermando con prestazioni importanti e gol. Fisicità e velocità gli hanno garantito prestazioni importanti, in otto match fino ad adesso ha segnato 5 gol nel campionato italiano, in attesa del match di campionato contro l'Atalanta prima in classifica. Proprio il portoghese è seguito da diverse società inglesi, nel campionato italiano invece ci sarebbero il Milan e la Juventus. A 24 anni si tratterebbe un rinforzo importante per il presente e per il futuro. Potrebbe diventare l'alternativa ideale di Vlahovic nella Juventus, la sua valutazione di mercato attuale è di circa 14 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare da qui a fine stagione. Arrivato nel 2021 in prestito con diritto di riscatto dal Portimonense, è stato acquistato nel recente Calciomercato estivo per circa 7 milioni di euro.

Un prezzo di mercato che potrebbe incrementare di almeno quattro volte da qui a giugno.

Il giocatore Beto potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Beto. La punta dell'Udinese si sta confermando in questa stagione avendo disputato nel campionato italiano 8 match e segnato 5 gol.

Prestazioni che sono state notate dalla Juventus ma anche dal Milan e dalle società inglesi. Potrebbe essere molto utile come alternativa a Vlahovic anche se i due potrebbero giocare insieme come succede attualmente alla Juventus fra il giocatore serbo e Milik. Cresciuto nel Tires si è trasferito nel 2019 nell'under 23 del Portimonense fino al trasferimento all'Udinese nell'estate 2021.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a diversi giocatori interessanti per il calciomercato estivo. Potrebbe decidere di attingere al mercato dei parametri zero considerando che ci sono diversi interessanti che potrebbero migliorare la rosa bianconera. Piacciono molto N'Dicka, Grimaldo e Bensebaini per la difesa, per quanto riguarda invece il centrocampo si valutano Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz. Giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e che potrebbero approdare a parametro zero nella società bianconera.