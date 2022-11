L'Inter programma il futuro ed avrebbe già individuato dei profili congeniali al modulo tattico collaudato da Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Piero Ausilio sarebbe in missione in Qatar per sondare Darko Lazovic del Verona e Antonee Robinson del Fulham. Nomi che sarebbero in lista qualora dovesse partire Robin Gosens. Per l'attacco, invece, si starebbe intensificando la trattativa per Marcus Thuram del Borussia Borussia Monchengladbach.

Due nomi per potenziare le corsie esterne

Robin Gosens non ha convinto lo staff tecnico dell'Inter che per la corsia sinistra continua a preferire Federico Dimarco.

Il tedesco potrebbe essere ceduto già a gennaio per circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero Wolfsburg, Bayerl Leverkusen e Borussia Dortmund. I dirigenti meneghini sarebbero già al lavoro per il possibile erede ed avrebbero pensato di seguire Robinson e Lazovic. Il primo sarà visionato con la maglia del Galles mentre il secondo con quella della Serbia. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024 con le rispettive squadre e potrebbero essere delle serie trattative di mercato perché avrebbero anche una valutazione molto accessibile. Circa 20 milioni di euro che l'Inter potrebbe spendere se dovesse essere ceduto Gosens a gennaio.

La strategia per Thuram

Nelle prossime settimane, l'Inter avrebbe intenzione di intensificare i contatti con il Borussia Monchengladbach per assicurarsi le prestazioni di Marcus Thuram.

il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma i dirigenti potrebbero anticipare i tempi e battere la concorrenza mettendo sul piatto circa 10 milioni di euro. Cifra che il club tedesco dovrebbe accettare per evitare di perdere il ragazzo a parametro zero.L'operazione potrebbe essere imbastita sulla base di quella che ha portò Christian Eriksen a Milano.

Variazioni tattiche per Inzaghi

L'Inter di Simone Inzaghi, se dovesse essere ingaggiato Thuram, potrebbe avere diverse facce offensive. Il calciatore è in grado di giocare come prima e come seconda punta ma sarebbe collocabile anche in un possibile tridente da esterno. Nel corso della gara contro la Juventus, infatti, il tecnico dell'Inter ha effettuato un passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3 con Correa esterno.

L'argentino è sembrato molto limitato in quel ruolo, che Thuram potrebbe interpretare con molta più facilità. L'Inter, quindi, in futuro potrebbe schierarsi con le seguenti formazioni:

Inter: (3-5-2), Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Brozovic,Barella, Lautaro/Thuram, Dzeko/Lukaku.

Inter:(3-4-3),Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Brozovic,Barella, Lautaro,Thuram,Dzeko/Lukaku