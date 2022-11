Le dimissioni di larga parte del Cda della Juventus hanno scosso il mondo bianconero, che si è svegliato questa mattina con la lettera di addio dell'oramai ex presidente Andrea Agnelli. Con le nuove figure che potrebbero entrare nella dirigenza juventina, si parlerebbe del ritorno di Alessandro Del Piero, che ha voluto commentare in prima persona il suo possibile coinvolgimento. Nel frattempo, Exor ha proclamato il nuovo presidente della Juve, Gianluca Ferrero.

Juventus, il Cda si dimette, Agnelli saluta i dipendenti: "Lavorare per la Juve significa avere un solo obiettivo, vincere"

La notizia uscita nella serata di ieri che testimonia la dimissione di una larga parte del CDA della Juventus ha scosso il mondo dello sport e quello dei tifosi bianconeri. Andrea Agnelli, ormai ex presidente della Juve, lasciando il timone della Vecchia Signora, ha scritto una lettera ai dipendenti, asserendo queste parole: “Giocare per la Juventus, lavorare per la Juventus; un unico obiettivo: Vincere. Chi ha il privilegio di indossare la maglia bianconera lo sa. Chi lavora in squadra sa che il lavoro duro batte il talento se il talento non lavora duro. La Juventus è una delle più grandi società al mondo e chi vi lavora o gioca sa che il risultato è figlio del lavoro di tutta la squadra”.

Agnelli dunque, lascia la Juventus dopo 30 trofei vinti, di cui 9 scudetti consecutivi. Ora, il futuro della formazione piemontese appare tutto da scrivere e molti supporter della Juve sognerebbero con questo rimpasto societario, il ritorno di un'icona bianconera lasciata da parte in questo ultimo decennio, Alessandro Del Piero.

Del Piero sul ritorno alla Juventus: "E' presto per dirlo ma il mio legame con la squadra e la tifoseria è profondo"

Lo stesso Del Piero, intervistato da BeinSports, ha commentato le notizie inerenti l'accaduto in casa Juventus. L'ex numero 10 bianconero, ha prima spiegato come ci siano delle indagini della procura in corso per quello che accade nel periodo in cui ci fu il Covid e non per l'affare Cristiano Ronaldo.

Del Piero, ha poi parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus, asserendo queste parole: "È presto per dirlo. Io sono stato 20 anni alla Juve, sono andato anche in Serie B. Il mio legame con la squadra e con i tifosi è molto, molto profondo. È stato un grande viaggio. Ogni notizia che riguarda la Juve mi emoziona e mi coinvolge. In questo momento sono in stand-by. Non conosco i piani e cosa succederà, nessuno mi ha chiamato". Questa mattina intanto, Exor, la società controllante il pacchetto Juventus squadra, ha proclamato con un comunicato ufficiale, il nuovo presidente in pectore della formazione bianconera, Gianluca Ferrero: "Con riferimento alle decisioni assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus FC e in vista della sua Assemblea convocata per il 18 gennaio 2023, Exor comunica che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di Presidente di Juventus".