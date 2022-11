La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda la situazione societaria. Le dimissioni di Andrea Agnelli e di Pavel Nedved hanno sorpreso tutti, la proprietà ha deciso di affidare la presidenza ad un membro della Exor, Gianluca Ferrero. La gestione sportiva però prosegue sulla strategia di mercato utilizzata nelle ultime stagioni. Giovani di qualità, gran parte dei quali cresciuti nel settore giovanile bianconero. E' ritornato a Torino dopo due stagioni Moise Kean nel Calciomercato estivo 2021. Un acquisto dall'Everton in prestito con obbligo di riscatto a circa 30 milioni di euro previsto a giugno 2023.

La punta dopo una stagione difficile è partito meglio in quella attuale e soprattutto nelle ultime partite ha inciso in maniera importante. La crescita è stata evidente, lo stesso giocatore ha ammesso che ha migliorato anche gli allenamenti e l'alimentazione con evidenti benefici nelle prestazioni alla Juventus. Nonostante questo però il futuro professionale del giocatore potrebbe non essere nella società bianconera nella stagione 2023-2024. Si parla infatti di una possibile offerta del Newcastle per il giocatore, che vuole una punta centrale. La società inglese sarebbe pronta ad offrire alla società bianconera in uno scambio di mercato il giocatore classe 1997 Allan Saint-Maximin, riferimento degli inglesi da diverse stagioni ed in questa stagione fino ad adesso ha disputato 7 match fra campionato inglese e Carabao Cup segnando 1 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

Il francese può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato, una duttilità che sarebbe molto utile alla squadra bianconera.

Possibile scambio di mercato fra Saint-Maximin e Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Newcastle sarebbe pronto ad offrire il cartellino di Allan Saint-Maximin per l'acquisto di Moise Kean.

Si tratterebbe di uno scambio di mercato alla pari considerazione la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Cresciuto nel Saint Etienne ha giocato diverse stagioni nel campionato francese prima di un'esperienza professionale nel campionato tedesco all'Hannover per poi giocare al Bastia, al Monaco e al Nizza. Nel 2019 è stato acquistato dal Newcastle per circa 20 milioni di euro, un rinforzo importante considerando il contributo che ha dato nelle ultime due stagioni e mezze.

La società inglese potrebbe decidere di lasciarlo partire per avere una punta centrale importante come Kean.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente farà lo scambio di mercato anche perché valuta per il dopo Di Maria l'acquisto di Niccolò Zaniolo, che non ha ancora prolungato il suo contratto con la Roma. Per quanto riguarda gennaio si lavora all'acquisto di un terzino, piace Grimaldo in previsione della possibile partenza di Alex Sandro che potrebbe andare via già a gennaio perché in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.