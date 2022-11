La Juventus è stata scossa nelle ultime ore dalle dimissioni di Andrea Agnelli e Pavel Nedved, con la proprietà che ha nominato Gianluca Ferrero come nuovo presidente. Una decisione sorprendente soprattutto nel modo in cui è arrivata anche se la gestione sportiva, a detta degli esperti di mercato, proseguirà in linea con le strategie delle ultime due stagioni. Si continuerà ad investire su giovani di qualità, a tal riguardo la società bianconera potrebbe valorizzare ulteriormente i giovani cresciuti nell'under 23 oltre a pescare in società che hanno dimostrato negli ultimi anni di far crescere talenti importanti.

È il caso dell'Atalanta, che in rosa ha diversi giocatori che piacciono alla società bianconera. A partire dal ruolo del portiere, Marco Carnesecchi è il titolare della nazionale under 21 italiana, attualmente è in prestito alla Cremonese e sta dimostrando anche in questa stagione una cresciuta importante a tal punto che anche Buffon lo ha sottolineato. Potrebbe essere il giovane il sostituto di Szczesny, che secondo le ultime notizie di mercato potrebbe trasferirsi nel campionato inglese con un'offerta da circa 20 milioni di euro. La Juventus valuta anche un rinforzo per le fasce difensive e sempre dall'Atalanta potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 14 milioni di euro Joakim Maehle.

Il danese può giocare su entrambe le fasce difensive e piace molto a Massimiliano Allegri.

Possibile interesse per Okoli e Scalvini da parte della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri rinforzi che potrebbero arrivare dall'Atalanta. Oltre ai prima menzionati la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la difesa con il classe 2001 Okoli e il classe 2003 Scalvini.

Il primo è un nazionale under 21, è cresciuto molto nell'ultima stagione ed oramai è uno dei titolari nell'Atalanta insieme al giovane Scalvini, che ha già giocato in nazionale italiana. Sarebbero rinforzi per il presente e per il futuro, in previsione delle partenze di Daniele Rugani e Leonardo Bonucci, se non nel 2023, alla loro scadenza contrattuale con la società bianconera a giugno 2024.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare le fasce difensive. Abbiamo parlato di Maehle, ma potrebbe arrivare anche Odriozola visto le possibili partenze a gennaio di Alex Sandro e a giugno di Juan Cuadrado. Entrambi sono in scadenza di contratto con la società bianconera e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale. Potrebbe arrivare anche un centrale di difesa, piace N'Dicka. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si valutano diversi giocatori, il preferito sembra essere Zaniolo anche se piace ancheil nazionale spagnolo Nico Williams.