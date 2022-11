La Juventus nell'ultimo giorno di mercato estivo era riuscita a cedere Arthur Melo e Zakaria in prestito con diritto di riscatto rispettivamente al Liverpool e al Chelsea. Il brasiliano Arthur è arrivato in una forma non ideale al Liverpool, al punto che i Reds hanno deciso di farlo allenare nella seconda squadra, dove poi ha subito un infortunio: il suo recupero è previsto a febbraio. Diversa è la situazione di Denis Zakaria, che è rimasto in prima squadra dei Blues ma non ha raccolto molto minutaggio (l'unica partita disputata è stata quella di Champions League contro la Dinamo Zagabria, dove ha anche segnato un gol).

Pare quindi difficile che entrambi vengano riscattati considerando che il brasiliano costa circa 38 milioni di euro e lo svizzero 30 milioni, dopo che Liverpool e Chelsea hanno già pagato il prestito circa 5 milioni ciascuno.

Possibile il ritorno di Arthur Melo e Zakaria a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Arthur Melo e Denis Zakaria potrebbero ritornare alla Juventus a giugno. Pare infatti difficile che il Liverpool e il Chelsea decidano di riscattare i cartellini dei due giocatori, considerando il loro scarso utilizzo nella prima parte di stagione.

Arthur Melo è attualmente infortunato dopo che la società del Liverpool aveva deciso di farlo allenare nella seconda squadra per fargli recuperare la forma ideale.

Lo svizzero Zakaria, dopo aver giocato due match nel campionato italiano ad agosto, è poi sceso in campo solo in un'occasione con il Chelsea, precisamente nella gara contro la Dinamo Zagabria in Champions League (peraltro gli inglesi che erano già qualificati agli ottavi di finale della competizione europea).

Se i due centrocampisti non dovessero essere riscattati, torneranno a Torino: a quel punto la Juve dovrà valutare se tenerli o se preferirà cederli altrove.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus a gennaio intanto potrebbe monetizzare anche dalla cessione di Weston McKennie, che piacerebbe a diverse società inglesi. Fra queste ci avrebbe anche il Tottenham. Potrebbero intanto lasciare Torino in prestito anche i giovani Kaio Jorge e Matias Soulé.

In estate, invece, la società bianconera potrebbe decidere di non riscattare il cartellino del centrocampista Leandro Paredes dal Psg: per acquistarlo dovrebbe spendere circa 20 milioni di euro e poi corrispondergli un ingaggio da 7 milioni di euro. Ma il club bianconero, potrebbe appunto scegliere di risparmiare tale cifra, puntando sugli altri centrocampisti già presenti nella propria rosa e su quelli di rientro dai vari prestiti.