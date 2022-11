La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo per quanto riguarda il Calciomercato. La società dovrà valutare dei rinforzi per la difesa, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne: si parla del possibile arrivo di un terzino sinistro e di uno destro in previsione del possibile addio dei vari Alex Sandro e Juan Cuadrado. Entrambi sono infatti in scadenza di contratto a giugno.

I bianconeri potrebbero valutare delle offerte anche per l'attaccante Kaio Jorge, non a titolo definitivo ma in prestito. Il brasiliano è reduce da una lunga riabilitazione dopo un infortunio al ginocchio subito a inizio 2022.

A breve potrebbe iniziare a raccogliere un po' di minutaggio in Serie C con la Juventus Next Gen, in attesa del mercato di gennaio. La società bianconera starebbe valutando un prestito per il brasiliano, con diverse società sudamericane che sarebbero pronte a dargli la possibilità di giocare titolare. Una su tutte il Flamengo, che sarebbe pronto a prenderlo in prestito fino a giugno. La Juve ha molta fiducia in Kaio Jorge, ma è consapevole che un prestito potrebbe aiutarlo a raccogliere più minutaggio e a ritornare a Torino dalla stagione 2023-2024 con più esperienza e quindi a essere pronto a giocarsi un posto nel settore avanzato bianconero.

Kaio Jorge potrebbe lasciare la Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Kaio Jorge a gennaio. Il brasiliano deve recuperare la forma ideale dopo l'infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare la fine della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale.

Il giocatore piace a diverse società brasiliane, su tutte il Flamengo, pronto a garantirgli un posto importante: la Juventus che ne beneficerebbe in quanto dalla stagione 2023-2024 avrebbe un giocatore con più minutaggio e più esperienza. Si è parlato anche di un suo possibile prestito in Serie B e in Serie A, con diverse società che valuterebbero il prestito del brasiliano.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è a lavoro per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Grimaldo e Nuno Tavares, terzini sinistri, e Alvaro Odriozola, terzino destro.

Per quanto riguarda il ruolo da centrale difensivo di sinistra, il preferito sarebbe Evan N'Dicka, anche perché va in scadenza di contratto a giugno e per questo arriverebbe a prezzo vantaggioso a gennaio.