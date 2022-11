La Juventus, nel mercato di gennaio, non dovrebbe fare investimenti particolarmente ingenti. A quanto pare la società valuterà solo eventuali opportunità: in particolare la priorità sarebbe quella di trovare un giocatore in grado di potersi alternare con Juan Cuadrado sulla corsia di destra.

Stando a quanto afferma l'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juve starebbe valutando più nomi e in particolare i profili seguiti sarebbero quelli di Joakim Maehle, Wilfried Singo e Emil Holm. Ma la società bianconera starebbe anche scandagliando il mercato estero.

Juventus, si pensa al calciomercato

La Juventus, in queste settimane, è riposo per lasciare spazio al mondiale. Per questo motivo la società sarebbe già proietta al mondiale. In particolare, nei prossimi giorni, la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri dovrebbero fare un punto della situazione proprio in ottica mercato. La priorità sarebbe quella di regalare al tecnico livornese un giocatore in grado di poter agire sulla corsia di destra. Finora il titolare inamovibile è Juan Cuadrado, ma visti i tanti impegni il colombiano avrebbe bisogno un'alternativa per riposare. Per questo motivo, la Juve avrebbe una lista di nomi da seguire: si tratterebbe di Maehle dell'Atalanta, di Singo del Torino e di Holm dello Spezia.

Ma la dirigenza starebbe visionando anche qualche calciatore all'estero, ad esempio Thierry Correia, classe '99 del Valencia.

La Juve starebbe seguendo anche Ivan Fresneda. Il classe 2004 del Valladolid pur essendo un giocatore di grandi prospettivi, però, sembra essere troppo giovane per poter fare con costanza il vice-Cuadrado.

L'amichevole contro l'Arsenal si gioca il 17 dicembre

Mentre la società pensa al mercato Massimiliano Allegri e i giocatori non presenti al mondiale si stanno godendo un periodo di vacanza. I bianconeri torneranno alla Continassa il 6 dicembre per fare un "richiamo" di preparazione.

La Juventus farà anche delle amichevoli importanti per poter arrivare al meglio alla ripartenza della Serie A.

In particolare il prossimo 17 dicembre, i bianconeri andranno a Londra per affrontare l'Arsenal all'Emirates Stadium: la gara si giocherà alle ore 19.

Resta da capire se per questa sfida Massimiliano Allegri potrà già contare su Paul Pogba e quindi se questo test potrà servire al centrocampista francese per mettere minuti nelle gambe.