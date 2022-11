La Juventus, nella sessione estiva di mercato, ha mandato molti dei suoi giovani in prestito per poter crescere. Tra i ragazzi bianconeri che stanno facendo esperienza c'è Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 è al Monza dove sta giocando con grande continuità. Ma la Juventus avrebbe riposto molta fiducia in lui, tant'è che questa estate è andato via solo negli ultimi giorni di mercato. Nicolò Rovella sta facendo bene a Monza e stando a quanto afferma Tuttosport, avrebbe attirato le attenzioni del Manchester City che avrebbe mandato uno dei suoi scout all'U-Power Stadium per visionarlo da vicino.

Ma l'intenzione della Juventus sarebbe quella di riportare il centrocampista classe 2001 alla base al termine della stagione per poi inserirlo nella rosa 2023/2024.

Rovella piace a molte squadre

Nicolò Rovella è uno dei giovani italiani che si stanno mettendo maggiormente in mostra in questo campionato. La Juventus a fine mercato ha deciso di mandarlo in prestito secco al Monza per fare spazio nella sua rosa a Leandro Paredes. Adesso, però, Rovella sta facendo molto bene e il suo futuro sembra essere a tinte bianconere. Il centrocampista classe 2001 potrebbe essere inserito nella rosa della Juventus della prossima stagione. Nicolò Rovella potrebbe così formare un centrocampo con altri due giovani di grande talento ovvero Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.

Entrambi stanno facendo molto bene alla Juventus tanto da ritagliarsi un posto importante nella formazione di Massimiliano Allegri. Soprattutto il numero 44 juventino ha trovato la titolarità e ha segnato anche due gol importanti contro Lecce e Inter. La Juventus, in questa stagione, ha lavorato molto bene sui giovani e adesso Massimiliano Allegri li sta inserendo sempre di più.

In giro per l'Italia e l'Europa ci sono altri talenti juventini.

La Juventus osserva Cambiaso

Oltre a Nicolò Rovella, un altro giocatore di proprietà della Juventus che si sta mettendo in mostra è Andrea Cambiaso. Il terzino ex Genoa sta facendo esperienza a Bologna e spera di poter tornare a Torino. Cambiaso potrebbe rappresentare per la Juventus un'ottima alternativa da inserire sulla fascia sinistra.

Il giocatore classe 2000 potrebbe essere perfetto per giocare nel 3-5-2 che sta utilizzando Massimiliano Allegri. Per lui addirittura si potrebbe prospettare un ritorno a Torino già nel mese di gennaio. Un altro giovane della Juventus che sta facendo molto bene è Koni De Winter che si sta mettendo in mostra in quel di Empoli. Dunque, la dirigenza bianconera osserva i suoi ragazzi per poter valutare chi di loro merita di essere inserito nella rosa di Massimiliano Allegri per il futuro prossimo.