L'Inter potrebbe intensificare dei contatti per uno scambio che si concretizzerebbe a gennaio. Si tratterebbe di Sasa Lukic del Torino e di Roberto Gagliardini. Nel frattempo, il Tottenham avrebbe puntato gli occhi su Federico Dimarco dopo aver ingaggiato, sotto consiglio di Antonio Conte, Ivan Perisic nella scorsa estate. Il club nerazzurro potrebbe, invece, abbandonare il sogno Milinkovic-Savic che sarebbe finito prepotentemente nel mirino della Juventus degli Agnelli.

Possibile affare tra Inter e Torino a gennaio

Inter e Torino potrebbero concretizzare uno scambio alla pari tra Roberto Gagliardini e Sasa Lukic.

Il centrocampista di Ivan Juric ha il contratto in scadenza nel 2024 ma potrebbe lasciare Torino già a gennaio. L'ex Atalanta, invece, non dovrebbe rinnovare con i nerazzurri che starebbero pensando anche al giovane Alvarez per rinforzare il reparto. Gagliardini potrebbe piacere per caratteristiche al tecnico croato che lo introdurrebbe volentieri nel collaudato 3-4-2-1.

Antonio Conte pronto a corteggiare Dimarco

Il Tottenham avrebbe messo nel mirino Federico Dimarco. Il calciatore ha superato da tempo Robin Gosens nelle gerarchie e sta evidenziando ottimi numeri anche in zona gol. Per l'Inter è un profilo centrale poiché abile a giocare nei tre di difesa e non dovrebbe essere sacrificato a gennaio.

A fine stagione, però, potrebbero essere valutate offerte onerose dai dirigenti visto in quanto si registrerebbero gli interessamenti di Barcellona e Tottenham. I catalani potrebbero mettere sul piatto circa 30 milioni di euro mentre gli Spurs potrebbero spingersi addirittura a quota 40 milioni. Cifre che consentirebbero alla società presieduta dagli Zhang di mettere a segno una netta plusvalenza.

L'Inter, per la corsia sinistra, sta valutando calciatori in entrata come Jesus Vazquez del Valencia e Pedraza del Villarreal.

Juventus in pole per Milinkovic-Savic

La Juventus potrebbe assicurarsi le prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista sognato da Simone Inzaghi potrebbe approdare a Torino al termine della stagione.

Il club presieduto dagli Agnelli potrebbe puntare sul serbo se non dovesse rinnovare Adrien Rabiot. Il francese percepisce uno stipendio da circa 7 milioni di euro ma i dirigenti bianconeri preferirebbero proporre questo ingaggio al calciatore della Lazio che ha il contratto in scadenza nel 2024. Resterebbe poi da risolvere il problema relativo alla quotazione del cartellino di circa 70 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di far cassa con i calciatori in esubero (McKennie, Rugani, ecc.) o inserire delle possibili contropartite tecniche.