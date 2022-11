Secondo le ultime indiscrezioni Juan Cuadrado potrebbe approdare al Milan a parametro zero nella prossima stagione di Serie A se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno 2023 con la Juventus.

Juan Cuadrado, se si libera a parametro zero potrebbe andare al Milan

Stefano Pioli sia in questa che nella prossima stagione avrebbe bisogno di rinforzi sulla fascia destra, dunque avrebbe messo gli occhi sul centrocampista colombiano Juan Cuadrado, che va in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Juventus. Nel caso in cui non dovesse rinnovare, il club rossonero potrebbe portare il 34enne a Milanello a parametro zero.

Il calciatore classe '88 potrebbe essere impiegato come esterno basso o all'occorrenza anche come ala offensiva. A Cuadrado potrebbe essere proposto un contratto di due anni.

L'eventuale arrivo del colombiano in rossonero potrebbe essere facilitato dal fatto che il suo agente Alessandro Lucci ha un ottimo rapporto con i rossoneri: come dimostra il recente approdo a Milanello di Alessandro Florenzi.

Ilic: il Milan potrebbe 'sfidare' la Lazio

In attesa della sessione di Calciomercato invernale, il Milan sembrerebbe intenzionato a "sfidare" la Lazio per Ivan Ilic. Il 21enne attualmente in forza all'Hellas Verona è da tempo un obbiettivo di mister Maurizio Sarri, ma nella trattativa potrebbe inserirsi anche il club rossonero.

A Milanello da tempo si porta avanti la politica del ringiovanimento della squadra, quindi l'eventuale arrivo del centrocampista serbo sarebbe del tutto coerente. Tuttavia, non è escluso che il presidente del club scaligero possa preferire eventualmente cedere il talento serbo classe 2001 a un club di Premier League.

Rinnovi in casa Milan: Bennacer verso il prolungamento di contratto, Leao in dubbio

Per quanto riguarda i rinnovi in casa rossonera, la firma di Ismael Bennacer sarebbe in dirittura d'arrivo. Il calciatore franco-algerino sarebbe vicino a firmare un contratto fino al giugno 2027 con un stipendio di 4 milioni di euro più bonus.

La società per tenerlo ha deciso praticamente di triplicargli l'ingaggio.

La situazione di Rafael Leao invece risulta essere più ingarbugliata e lontana dalla risoluzione definitiva. Dal Portogallo, in un'intervista, il padre del calciatore 23enne ha spiegato che il Milan sta lavorando al rinnovo contrattuale, ma che al momento non ci sono ulteriori dettagli.