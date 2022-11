La Juventus a giugno potrebbe lasciar partire diversi giocatori. Sono tanti quelli in scadenza di contratto oltre al fatto che si cercherà di monetizzare dai cartellini che attualmente non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Rimanendo in tema giocatori in scadenza di contratto a giugno sono quattro i giocatori che rischiano di lasciare Torino, oltre a Samuel Iling Junior, che però sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera. Parliamo di Alex Sandro, accostato anche all'Atletico, Juan Cuadrado, Di Maria ed Adrien Rabiot.

Di questi l'unico che potrebbe prolungare il contratto con la Juventus è il centrocampista francese anche se molto dipenderà dall'offerta d'ingaggio della società bianconera. Per quanto riguarda gli altri invece sia per l'ingaggio che per l'età potrebbero lasciare Torino. Di questi però uno potrebbe rimanere in Serie A.

Parliamo di Juan Cuadrado, che in questa stagione fino ad adesso è uno dei più impiegati sulla fascia destra non tanto perché stia facendo prestazioni importanti quanto perché non ha alternativa. Per questo si parla del possibile arrivo a gennaio di uno fra Rick Karsdorp e Alvaro Odriozola. Secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe il Milan sul giocatore e potrebbe offrirgli un contratto di due stagioni.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero a fine Juan Cuadrado. Il colombiano è arrivato nella Juventus nel 2015 ed è uno dei giocatori di maggior esperienza nella società bianconera. E' anche uno dei giocatori che più guadagna nella Juve, circa 5 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società, le ultime notizie confermano come anche il Milan stia valutando il suo ingaggio considerando l'utilità del giocatore l'integrità fisica dimostrata anche in questa prima parte di stagione. E' stato uno dei più impiegati da Allegri anche perché non ha alternative alla Juventus. Ci sarebbe il Milan sul giocatore, che potrebbe offrirgli un contratto di due stagioni ad ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro che attualmente guadagna nella società bianconera.

Per quanto riguarda invece gli altri in scadenza, difficile possano rimanere nel campionato italiano. Soprattutto Rabiot, se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera probabile possa accettare offerte da società inglesi, che potrebbero garantirgli circa 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora a rinforzi per il mercato di gennaio. A tal riguardo potrebbero arrivare un terzino destro già a gennaio, piacciono Karsdorp e Odriozola. Si valuta anche un terzino sinistro, piace Alejandro Grimaldo. Per quanto riguarda invece il centrale difensivo potrebbe arrivare Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno e che attualmente ha un prezzo di mercato di circa 7 milioni di euro.