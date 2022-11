La Juventus è stata una delle delusioni di questo inizio stagione anche se le ultime sei vittorie in campionato l'hanno avvicinata ai primi posti. Attualmente è terza, distante 10 punti dal Napoli e 2 punti dal Milan. Negli ultimi mach ha sfidato due delle società in lotta con i bianconeri per le prime posizioni, l'Inter e la Lazio. Contro le due squadre sono arrivate due vittorie e 5 gol segnati senza subirne. Prima del match contro la squadra di Sarri è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport Zdenek Zeman. L'ex tecnico fra le altre della Lazio e del Pescara ha parlato della Juventus, sottolineando come da piccolo fosse tifoso della società bianconera.

Le cose sono cambiate quando è diventato allenatore, soprattutto in riferimento alla sentenza Calciopoli che ha condannato la Juventus alla Serie B oltre alla revoca dei titoli 2004-2005 e 2005-2006, quest'ultimo andato all'Inter. Zeman ha sottolineato come gli atteggiamenti della società bianconera durante Calciopoli non li ha inventati lui, secondo il tecnico i favoritismi arbitrali nei confronti della Juventus risalgono al 1994 e non al 2006. Parole importanti quelle di Zeman, che ha svelato anche un retroscena di mercato che lo ha riguardato. Ha raccontato che l'ex presidente dell'Inter Moratti gli abbia offerto per ben due volte la panchina della società milanese. La seconda volta ci fu l'incontro a Milano ma poi la cessione a Thoir non portò all'ingaggio del tecnico.

Il tecnico Zeman ha parlato di Juventus ed Inter

'Mi dà più fastidio che rimpianto la fama di antijuventino. Perché io ero juventino da piccolo. Purtroppo i loro atteggiamenti non li ho inventati io. Si pensa che Calciopoli sia nato nel 2006 ma invece è dal '94 che andava avanti quel sistema'. Queste le dichiarazioni di Zdenek Zeman in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il tecnico ha parlato anche di mercato, in particolar modo della possibilità di trasferirsi all'Inter quando c'era Moratti nella società milanese. Ha aggiunto: 'Moratti mi propose di diventare tecnico dell'Inter, la prima volta quando diventò presidente della società milanese, ma ero alla Lazio e stavo bene'. Ha poi sottolineato: 'La seconda volta ci fu un incontro a Milano ma poi Moratti cedette la società a Thoir e la trattativa di mercato non si definì'.

La carriera professionale di Zeman

Il tecnico Zeman attualmente è senza panchina dopo che la scorsa stagione ha allenato il Foggia. Una storia importante quella del tecnico con la società pugliese, sono state ben quattro le esperienze professionali di Zeman al Foggia. Zeman ha guidato anche la Lazio per tre stagioni e la Roma per due stagioni oltre che il Napoli. Ha vinto tre campionati, uno di Serie C2 con il Licata nel 1984-1985 e due di Serie B con Foggia e Pescara rispettivamente nel 1990-1991 e nel 2011-2012.