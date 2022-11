L'Inter sarebbe al lavoro in vista del Calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni piacerebbe il terzino del Valencia Jesus Vazquez. Circolano rumor anche su Cristiano Ronaldo, che potrebbe terminare anzitempo il suo rapporto con il Manchester United dopo le dichiarazioni sul club e sull'allenatore Ten Hag.

Nel mese di gennaio, intanto, potrebbe partire da Milano il laterale tedesco Robin Gosens, che piacerebbe anche alla Juventus.

Vazquez potrebbe partire in prestito dal Valencia

L'Inter sarebbe molto interessata a Jesus Vazquez, il quale potrebbe avvalersi di una clausola presente sul suo contratto con il Valencia per cambiare maglia.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025, ma avrebbe la possibilità di cambiare squadra se non dovesse raggiungere un minimo di presenze. In pratica potrebbe decidere unilateralmente di andare in prestito a gennaio qualora non gli fosse garantito lo spazio ritenuto legittimo in campo. Finora non ha giocato molto agli ordini di mister Gattuso, con quattro presenze per 149 minuti complessivi.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro, mentre la sua clausola rescissoria è di 40 milioni.

Suggestione Cristiano Ronaldo per il mercato invernale

Cristiano Ronaldo pare sempre più lontano dal Manchester United. Le sue ultime dichiarazioni potrebbero indurre il club anche alla rescissione consensuale e la notizia potrebbe interessare squadre come Inter, Milan e Roma.

Il club giallorosso sarebbe in pole, grazie alla mediazione di Josè Mourinho, ma anche i dirigenti nerazzurri potrebbero "farci un pensiero". L'ostacolo è però rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce l'attaccante, a oggi fuori portata per le casse degli Zhang. L'ipotesi per ora pare quindi poco più di una suggestione.

La Juventus penserebbe a Robin Gosens

La Juventus intanto potrebbe puntare su Robin Gosens per il futuro: la trattativa potrebbe decollare già nel mese di gennaio. Il tedesco non si sarebbe ambientato in casa Inter e potrebbe cambiare aria se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro. I bianconeri lo seguirebbero per garantire un ricambio a Filip Kostic e potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto.

I nerazzurri lo cederebbero soltanto se ci fosse la possibilità di monetizzare subito.

Gosens avrebbe estimatori anche in Bundesliga, infatti, nella scorsa estate il Bayer Leverkusen avrebbe fatto più di un tentativo per assicurarsene le prestazioni. L'intesa non sarebbe stata trovata perché le "Aspirine" avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto e non invece l'obbligo come richiesto dalla squadra meneghina.