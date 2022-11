La Juventus è stata colpita da diversi infortuni. La rosa bianconera è stata ridotta all'osso ma nonostante questo Massimiliano Allegri non si è scoraggiato e ha lanciato diversi giovani. Tra i calciatori che si sono messi maggiormente in mostra c'è Nicolò Fagioli. Il numero 44 juventino è entrato nel secondo tempo del match contro il Lecce segnando anche il gol vittoria. Dopodiché Allegri ha confermato Fagioli con il Paris Saint - Germain e il ragazzo ha fornito un'altra bella presentazione. In queste ore, però, il numero 44 juventino ha incassato anche gli elogi di Alessandro Del Piero: "Sono felice per lui, si vede la gioia.

Ha fatto un debutto strepitoso", ha detto l'ex capitano della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Fagioli si è preso la Juventus

In questi mesi, Nicolò Fagioli non ha trovato molto spazio. Il numero 44 juventino ha lavorato duramente in allenamento e contro il Lecce il PSG ha avuto le sue chance. In particolare la sfida contro i pugliesi è stata particolarmente importante per Nicolò Fagioli perché ha realizzato il gol che ha permesso alla Juventus di vincere. Il gol fatto dal numero 44 juventino ha ricordato una delle prodezze di Alessandro Del Piero. L'ex Capitano della Juventus, in queste ore, ha parlato proprio di Nicolò Fagioli: "Aveva fatto vedere cose dal punto di vista tecniche molto molto buone".

Infine, Del Piero si è augurato che Fagioli possa fare tanti altri gol per la Juventus: "Se lo merita, spero ne faccia tanti altri per lui e la Juve".

Fagioli raccoglie i complimenti anche di Locatelli

Nelle ultime partite la Juventus ha potuto contare sull'apporto dei suoi giovani. Molti di loro hanno potuto mettere in mostra le loro qualità e si sono giocati al meglio le loro chance.

I ragazzi che si sono messi maggiormente in evidenza sono stati Samuel Iling-Junior, Matias Soulè e Nicolò Fagioli. Quest'ultimo dopo il gol segnato contro il Lecce è stato confermato anche in Champions League. Tra i giocatori che hanno trovato più spazio c'è pure Fabio Miretti. Ma quest'ultimo fa parte della prima squadra della Juventus già da sei mesi e per questo motivo, nonostante la giovane età, non viene più considerato come un giovane.

Dell'apporto dei ragazzi alla Juventus ne ha parlato anche Manuel Locatelli: "Fagioli e Miretti sono ragazzi molto intelligenti, quindi i consigli si danno ma loro sono bravi ad apprenderli". Dunque, anche i compagni di squadra più grandi hanno elogiato e reso merito a giocatori come Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Adesso resta da capire se anche nel match contro l'Inter ci sarà posto per i giovanotti oppure se Massimiliano Allegri recupererà qualche titolare.