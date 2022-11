Massimiliano Allegri e la Juventus hanno iniziato a mettere nel mirino il big match di domenica sera con l'Inter. Il tecnico bianconero, in questi giorni, ha ritrovato quattro elementi ritenuti fondamentali, soprattutto in vista delle rotazioni tattiche, stiamo parlando di: Gleison Bremer, Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Federico Chiesa.

La Juventus recupera Bremer, Vlahovic, Di Maria e Chiesa per la sfida contro l'Inter

La Juventus, dopo aver detto ufficialmente addio nella serata di ieri alla Champions League, ora potrà concentrarsi unicamente sulle restanti 3 gare di campionato, prima della sosta per il Mondiale, che terrà la Serie A in stand-by per circa due mesi.

La prossima gara in calendario per la Vecchia Signora, non sarà un match come gli altri, perché all'Allianz Stadium arriveranno gli storici rivali dell'Inter. Il Derby d'Italia dunque, si giocherà non solo sull'onda dell'emotività ma anche su quella della necessità bianconera di scalare una classifica, che attualmente vede gli uomini di Massimiliano Allegri in forte ritardo sulla graduatoria non solo rispetto ai nerazzurri ma anche rispetto a quelle posizioni utili per accedere alla prossima Champions League. Di conseguenza, l'obiettivo a breve termine per la Juventus sarebbe quello di battere la squadra di Simone Inzaghi per accorciare una classifica che, in caso di vittoria, diverrebbe molto più corta rispetto a quella attuale.

Per fare questo, Massimiliano Allegri dovrebbe poter contare sul rientro di diverse pedine fondamentali: il primo potrebbe essere Gleison Bremer, arcigno centrale brasiliano fermo ormai ai box da 3 settimane per un problema riscontrato al flessore della coscia sinistra. Il secondo, potrebbe essere Dusan Vlahovic, attaccante serbo che si era fermato in occasione della partita di ritorno della Champions League contro il Benfica a causa di un fastidio all'adduttore.

Tra i recuperati della Juventus per la partita con l'Inter, ci dovrebbe essere anche Angel Di Maria, esterno argentino che si era fermato dopo pochi minuti nella gara contro il Maccabi Haifa a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha tenuto fuori dai giochi per 20 giorni. Infine, già nella serata di ieri, Allegri ha lanciato nella mischia e dopo quasi un anno, uno dei calciatori più acclamati alla Continassa, Federico Chiesa.

Il recupero di Chiesa fa infiammare l'Allianz Stadium e da più alternative a Max Allegri

Come già detto, nella serata di ieri contro il PSG, Massimiliano Allegri ha scelto di mettere in campo per circa 20 minuti il rientrante Federico Chiesa. L'attaccante toscano, fermo ai box dallo scorso gennaio a causa della rottura dei legamenti del ginocchio sinistro, nel poco tempo che ha avuto a disposizione, ha saputo mettere in difficoltà la retroguardia della compagine francese, accendendo d'entusiasmo un pubblico bianconero, che non si vedeva cosi in festa da ormai diverse settimane. Il talentuoso classe '97 dunque, potrebbe essere una nuova arma tattica per Allegri, che proprio contro l'Inter, potrebbe nuovamente regalargli del prezioso minutaggio.