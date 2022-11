La Juventus, in queste ore, ha archiviato definitivamente la Champions League, ma dalla gara contro il Paris Saint - Germain, Massimiliano Allegri ha ricevuto delle buone risposte. Un particolare il tecnico livornese ha potuto contare nuovamente su Federico Chiesa che ha giocato i minuti finali della gara contro il PSG. Adesso, come rivelato da Sportmediaset, il numero 7 juventino è pronto ad incrementare il minutaggio e contro l'Inter dovrebbe giocare una mezz'ora. Dunque, per la Juventus questa è un'ottima notizia visto che Chiesa è un giocatore capace di spostare gli equilibri.

Ma il rientro del numero 7 juventino non sarà l'unico recupero impotente per il match contro l'Inter. Infatti, domenica 6 novembre, la Juventus recupererà anche Gleison Bremer, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri.

La Juventus ritrova giocatori fondamentali

La Juventus, nelle ultime partite, ha dovuto fare a meno di più di dieci giocatori. Adesso, però, i bianconeri stanno ritrovando pedine importanti e contro l'Inter Massimiliano Allegri avrà a disposizione una rosa più ampia. In difesa ci sarà il ritorno di Gleison Bremer che si giocherà una maglia da titolare nella difesa a tre. Anche se ultimamente Federico Gatti, Leonardo Bonucci, Alex Sandro e Danilo hanno fatto piuttosto bene e si sono alternati nella difesa a tre sulla quale ha optato il tecnico livornese.

Adesso, Massimiliano Allegri dovrà decidere se lanciare subito il brasiliano dal primo minuto conto l'Inter oppure no. Il dubbio ovviamente verrà risolto solo a poche ore dal fischio d'inizio. Anche in attacco ci saranno due rientri importanti. Infatti, la Juventus ritroverà Dusan Vlahovic. DV9 si è fermato per un fastidio fisico ma contro l'Inter tornerà a disposizione.

Anche in questo caso bisognerà capire se il bomber serbo sarà titolare oppure no. La sensazione è che Vlahovic voglia essere titolare e Allegri sembra intenzionato ad affidargli un posto dal primo minuto contro i nerazzurri. Per la gara del 6 novembre, la Juventus ritroverà anche Angel Di Maria ma lui dovrebbe partire dalla panchina.

Il ritorno di Chiesa

Nelle ultime ore, la Juventus ha ricevuto la notizia più bella ovvero il ritorno in campo di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino ha giocato i suoi primi minuti dopo dieci mesi di assenza. Chiesa, contro l'Inter, sarà in panchina e dovrebbe entrare nel secondo per circa una mezz'ora. Dunque, per la gara del 6 novembre la Juventus avrà maggiori alternative in panchina e oltre a Federico Chiesa ci sarà anche la possibilità di inserire Angel Di Maria. El Fideo sarà pronto per giocare qualche minuto nel secondo tempo. Mentre per rivedere gli altri infortunati bisognerà attendere ancora qualche giorno come ha svelaro lo stesso Allegri: "Paredes dovrebbe rientrare in squadra da lunedì 7 novembre".