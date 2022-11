Complice l'atipica pausa invernale che terrà i campionati di tutto il mondo fermi a causa del Mondiale in Qatar, la Juventus è attesa da un un novembre e dicembre impegnativo sul fronte Calciomercato. C'è molto lavoro da fare infatti per la società bianconera, che dovrà tener conto anche dei tanti giocatori in scadenza a giugno e che potrebbero lasciare Torino. Su tutti Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, di questi l'unico che potrebbe rimanere è il francese anche se molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio. Difficilmente la società bianconera gli confermerà l'attuale ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e dato che questa estate il centrale transalpino aveva chiesto oltre 10 milioni al Manchester United si comprende già quale possa essere la volontà dell'entourage.

Ovvero sia incrementare il già ricchissimo compenso, cosa che la Juventus non sembrerebbe appunto esser disposta a fare.

Per quanto riguarda il brasiliano e il colombiano invece, la Juventus starebbe lavorando già ai sostituti, così come per Di Maria. L'argentino in una recente intervista ha sottolineato che spera di chiudere la sua carriera professionale nel campionato argentino. Con un contratto in scadenza a giugno la possibilità che lasci Torino nel 2023 è dunque più che concreta. La Juventus starebbe già lavorando al rimpiazzo, ecco che le ultime notizie di mercato riprese da calciomercato.com confermano una possibile offerta della società bianconera per Raphinha. Il brasiliano è stato acquistato dal Barcellona per circa 60 milioni di euro ma non ha inciso come ci si aspettava a tal punto che attualmente Xavi gli sta preferendo Ansu Fati.

Raphinha potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Cinque match conditi da 2 assist in Champions League ed 11 incontri con un gol e 2 assist nel campionato spagnolo: questi i numeri dell'annata del calciatore brasiliano, dati che confermano come non stia dando un grande contributo nel settore avanzato, con Xavi che negli ultimi match gli ha preferito Ansu Fati.

Da qui la possibilità di lasciare il Barcellona a giugno, con la società iberica che potrebbe accettare anche una sua cessione in prestito con diritto di riscatto. Raphina ha il passaporto italiano e di conseguenza arriverebbe in veste di comunitario. Potrebbe anche definirsi uno scambio di mercato fra Barcellona e Juventus come già successo nel 2020 con Pjanic e Arthur Melo.

La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto a patto che il Barcellona accetti la formula del prestito e solo se fosse disponibile a parlare di un pagamento dilazionato in diverse stagioni, queste al momento le condizioni ipotizzate.

Il mercato della Juventus

A gennaio la Juventus potrebbe però acquistare anche un centrale di sinistra ed un terzino. Si valutano al riguardo Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe essere proprio lo spagnolo il sostituto di Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a giugno.