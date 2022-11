La Juventus utilizzerà la pausa mondiale per progettare il prossimo Calciomercato. C'è da rinforzare una rosa che ha bisogno di acquisti soprattutto in difesa, considerando che manca un centrale di sinistra e un terzino (nel caso in cui fosse confermata la partenza di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno). Gran parte del mercato in prospettiva futura, però, dipenderà da chi sarà il tecnico della Juventus per la stagione 2023-2024.

Nonostante Max Allegri abbia ancora un contratto in vigore fino al 2025, si vocifera sul alcuni media del possibile ingaggio di Antonio Conte, anche perché il tecnico pugliese non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con il Tottenham (in scadenza fra otto mesi).

Secondo le ultime indiscrezioni Conte avrebbe anche avuto un confronto con Agnelli, risolvendo gli attriti generati dall'addio discusso del tecnico pugliese nell'estate 2014.

In caso di ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus, la società bianconera potrebbe acquistare un centrale di sinistra e un centrocampista di caratura internazionali. Fra i nomi graditi per il settore difensivo ci sarebbero Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter in scadenza di contratto a giugno 2024 e Milan Skriniar, in scadenza di contratto nel 2023. Per il centrocampo il preferito sarebbe invece Sergej Milinkovic-Savic.

La Juve potrebbe acquistare un centrale e un centrocampista: piacciono Bastoni e Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato con l'eventuale arrivo di Conte la Juventus potrebbe acquistare un centrale di difesa e un centrocampista. I preferiti sarebbero Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Sergej Milinkovic-Savic.

Pare difficile arrivare ai giocatori dell'Inter, anche se lo slovacco è in scadenza di contratto a giugno e non è ancora certo il suo rinnovo. Per quanto riguarda il centrocampista della Lazio - nonostante le smentite di Lotito - in caso di offerta da circa 60 milioni di euro la trattativa si potrebbe anche sbloccare. D'altronde il suo agente sportivo Kezman nei mesi scorsi ha sottolineato che il suo assistito è pronto per una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe intanto essere attiva già sul mercato di gennaio. Con la possibile partenza di Alex Sandro a giugno la società bianconera potrebbe tutelarsi acquistando anticipatamente un terzino: piacerebbero Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini.

Come centrale di difesa invece il preferito pare essere Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a giugno.