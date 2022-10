La Juventus riparte dopo la pausa per le nazionali con una vittoria importante che significa non solo tre punti ma anche un miglioramento dal punto di vista dell'atteggiamento. Un 3 a 0 che conferma le qualità della squadra bianconera, nonostante i problemi nell'impostazione di gioco rimangano ancora. C'è molto lavoro da fare per Massimiliano Allegri ma anche per la società bianconera, che a gennaio potrebbe attingere al mercato in maniera importante.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe fare almeno tre acquisti importanti a inizio 2023.

Potrebbe arrivare un giocatore per il settore avanzato, un centrale e un terzino. Esigenze evidenti dopo un inizio di stagione deludente, con tanti pareggi e tre vittorie (l'ultima contro il Bologna) e soprattutto tre sconfitte, di cui due in Champions League. Per questo la società bianconera pensa all'acquisto di uno fra Asensio, Griezmann e Pulisic. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno e arriverebbe a prezzo vantaggioso. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola. Diversa è la situazione contrattuale del francese, che è in prestito all'Atletico Madrid dal Barcellona con un diritto di riscatto da circa 30 milioni di euro. Altro giocatore che piace è l'americano del Chelsea, che è considerato una riserva nella società inglese.

Possibili rinforzi per gennaio, fra questi N'Dicka

La Juventus starebbe valutando diversi rinforzi a gennaio. Per quanto riguarda il ruolo di centrale piacciono diversi giocatori, su tutti Badiashile del Monaco, Gabriel dell'Arsenal e Pau Torres del Villareal. La loro valutazione di mercato però è importante, quello che potrebbe costare di meno è il francese essendo in scadenza di contratto a giugno 2024.

A questi bisogna aggiungere Evan N'Dicka, in scadenza contrattuale con l'Eintracht Francoforte a giugno e che può fare il centrale di sinistra ma anche il terzino. A tal riguardo si valuta anche Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensabaini del Borussia Monchengladbach. Tutti giocatori che arriverebbero a prezzo vantaggioso avendo un contratto in scadenza a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero. Attualmente sono quattro quelli che hanno il contratto in scadenza a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi potrebbero prolungare l'argentino e il francese. Quest'ultimo anche contro il Bologna ha dimostrato la sua importanza, la società bianconera potrebbe prolungare il suo contratto garantendogli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, circa 7,5 milioni di euro a stagione. In scadenza di contratto a giugno 2024 sono Szczesny e Danilo, quest'ultimo potrebbe prolungare il contratto di un'altra stagione.