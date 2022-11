La Juventus chiude la prima parte della stagione con sei vittorie consecutive in campionato che gli permettono di avvicinarsi ai primi posti in classifica. Attualmente i bianconeri sono terzi, a -2 dal Milan e a -10 dal Napoli, che è stata la squadra più costante nelle prestazioni e nei risultati anche in Champions League. A differenza della Juventus, arrivata terza nel girone di Champions League e qualificatasi ai sedicesimi di finale di Europa League. Sfiderà il Nantes il 16 e il 23 febbraio, prima all'Allianz Stadium di Torino e poi in terra francese.

Fra i migliori della squadra bianconera in questo inizio di stagione c'è sicuramente Moise Kean, che negli ultimi mesi è migliorato anche nell'atteggiamento curando anche i dettagli per rendere al meglio da giocatore di una società importante come la Juventus.

Negli ultimi due match ha segnato 3 gol, uno contro il Verona e 2 contro la Lazio, decisivi per la vittoria finale. Nel post match è stato intervistato e ha sottolineato come abbia cambiato anche il modo di allenarsi e soprattutto l'alimentazione. Moise Kean ha dichiarato di aver incrementato gli allenamenti oltre al fatto che ha curato l'alimentazione escludendo alcuni pasti non ideali. Come sottolineato da Allegri e confermato dallo stesso Kean, ha perso 6 kg, migliorando anche tecnicamente e affidandosi molto ad Allegri nell'insegnargli i movimenti nel settore avanzato.

La punta ci ha tenuto a ringraziarlo aggiungendo che si è fermato anche dopo gli allenamenti per vedere bene i movimenti che deve fare.

'Allegri ha detto che ho perso 5-6 chili? E' vero, mi sono messo messo al lavoro per avere un ottimo risultato ed è venuto bene.

Mi sono allenato tantissimo e messo a dieta'. Queste le dichiarazioni di Moise Kean nel post match di Juventus-Lazio, finito 3 a 0 per i bianconeri con due gol del giocatore bianconero. Ha aggiunto: 'Non riuscivo a perdere peso, poi ho smesso di mangiare un po' di cose. Cose non ideali'. Parole importanti che confermano la crescita del giocatore, che è migliorato anche come professionista.

Meriti anche di Allegri, come sottolineato da Kean, che ha avuto la pazienza di insegnargli i movimenti da fare nel settore avanzato.

La Juventus deve dare il meglio in ogni match che gioca

In merito alla possibilità di lottare per vincere il campionato Kean ha dichiarato: 'E' presto per parlare di vittoria, dobbiamo dare il meglio in ogni match, quando ritorneremo dalla pausa mondiale sfideremo il Napoli'. Sull'esultanza Kean ha aggiunto che è stata inventata da un suo amico negli Stati Uniti e che è utilizzata dai giocatori della NFL, una danza che va di moda nelle società americane.