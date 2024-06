Federico Gatti, il versatile difensore della Juventus, non vuole di lasciare la società bianconera, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. E la Juventus, dal canto suo, non sembra intenzionata a privarsi dell'ex giocatore del Frosinone, che ha conquistato l'ammirazione di molti per la sua duttilità tattica e per l'energia e il senso di attaccamento alla maglia che dimostra in campo. Lo ha confermato di recente il giornalista sportivo Alfredo Pedullà in un suo articolo pubblicato sul suo sito.

Il giocatore Gatti vuole rimanere alla Juventus

"Federico Gatti non ha intenzione di lasciare la Juve, a meno che non arrivino proposte di quelle irrinunciabili. E la Juve non ha intenzione di privarsene". Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà in riferimento al centrale difensivo della Juventus.

Nonostante l'interesse di alcuni club inglesi, con il Newcastle in testa, tutte le offerte sono state respinte. Gatti ha chiaramente fatto capire che la sua volontà è di continuare a vestire la maglia bianconera, e la società apprezza la sua determinazione e il contributo che porta alla squadra.

La Juventus valuta Calafiori

In parallelo, la Juventus continua a valutare il mercato per possibili rinforzi, ma la ricerca di un nuovo difensore centrale non è attualmente una priorità.

Tra i nomi proposti c'è quello di Jean-Clair Todibo, di proprietà del Nizza. Tuttavia, per il momento, i bianconeri non sembrano intenzionati a fare mosse concrete per coprire quel ruolo, concentrandosi su altre esigenze tattiche e strategiche.

Più utile sarebbe l'arrivo di un centrale difensivo di piede sinistro. A tal riguardo Riccardo Calafiori piace molto anche se la valutazione di mercato da 50 milioni di euro non agevola il suo approdo a Torino l'alternativa rimane Jakub Kiwior, che costa la metà rispetto al nazionale italiano e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall'Arsenal.

La Juventus vuole rinforzare le fasce difensive

La Juventus ha bisogno di sostenere la difesa a quattro e al momento gli unici terzini disponibili di Thiago Motta, considerando l'addio di Alex Sandro e la volontà di lasciar partire Di Sciglio, sono Danilo e Cambiaso, che possono giocare su entrambe le fasce. Sarà valutato da vicino Nicolò Barbieri, in prestito la scorsa stagione al Pisa, e Savona, che la scorsa stagione ha giocato nella Juventus Next Gen.

Fasce che potrebbero essere rinforzate anche nel settore offensivo, considerando che Thiago Motta si affiderà probabilmente al 4-2-3-1 o eventualmente al 4-3-3. A tal riguardo uno dei nomi che piacciono è Jadon Sancho del Manchester United, lo scorso stagione in prestito al Borussia Dortmund. La società bianconera valuterebbe il suo arrivo in prestito.