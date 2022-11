La Juventus nelle ultime giornate di campionato è tornata a ottenere diverse vittorie che l'hanno proiettata nuovamente in zona Champions League, consolidando la posizione di mister Massimiliano Allegri almeno per questa stagione. Per la prossima annata sportiva però non ci sono ancora certezze sul tecnico livornese che, pur avendo un contratto in vigore fino al 2025, potrebbe anche essere sostituito.

Fra i nomi per l'eventuale sostituzione circolano da tempo quelli di Zidane, di Tuchel e o di Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

Dalla Spagna arrivano anche delle indiscrezioni in merito a un possibile arrivo a Torino al posto di Allegri dell'attuale commissario tecnico della nazionale spagnola Luis Enrique, il quale dopo il mondiale potrebbe lasciare la rappresentativa iberica per fare una nuova esperienza professionale in un club.

Lo spagnolo potrebbe giocare con un 4-3-3 e Milik sarebbe preferito rispetto a Vlahovic.

La Juventus potrebbe ingaggiare Luis Enrique: lo spagnolo giocherebbe con il 4-3-3

La Juventus potrebbe affidarsi dalla stagione 2023-2024 a Luis Enrique. Il tecnico spagnolo utilizzerebbe il 4-3-3, un'idea di gioco che ha già applicato al al Barcellona e nella nazionale spagnola.

Ipotizzando una probabile formazione, considerando i soli giocatori già attualmente nella rosa bianconera (quindi al netto del mercato in entrata) Szczesny sarebbe il portiere, in difesa giocherebbero Danilo come terzino destro, centrali Gatti e Bremer, mentre Alex Sandro potrebbe essere il terzino sinistro: il brasiliano però deve prima prolungare il suo contratto con la Juventus, considerando che è in scadenza a giugno.

A centrocampo potrebbe essere confermato Paredes (che in tale ipotesi verrebbe quindi riscattato dal Psg), supportato da due mezzali come Pogba e uno fra Miretti e Fagioli.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato Chiesa giocherebbe sulla fascia destra, mentre sulla sinistra potrebbe trovare spazio uno fra Kostic e Di Maria (qualora fosse confermato anche per la stagione 2023-2024).

Come punta centrale invece Luis Enrique potrebbe preferire Milik rispetto a Vlahovic, vista la capacità del polacco nella costruzione del gioco offensivo, rispetto al serbo che è certamente un ottimo finalizzatore ma che gioca meno "per la squadra".

L'ipotetica formazione

La possibile formazione di Luis Enrique: (4-3-3) con i seguenti giocatori: Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Pogba, Paredes, Fagioli (Miretti); Kostic (Di Maria), Milik, Chiesa.