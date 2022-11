La Juventus dopo un inizio di stagione molto deludente sembra aver ritrovato negli ultimi giorni risultati e prestazioni. In campionato i bianconeri hanno vinto diversi match consecutivi, su tutti quello contro l'Inter che significa quinto posto. Se poi nel turno infrasettimanale (giovedì 10 novembre) la Juve dovesse vincere contro il Verona, arriverebbe a -2 punti dal Milan, attualmente secondo in classifica.

A pesare sul giudizio complessivo della società in vista del futuro rimane però pesante l'eliminazione ai gironi di Champions League, con i bianconeri che sono arrivati terzi nel proprio girone e quindi giocheranno i sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes il 16 e il 23 febbraio.

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano che Massimiliano Allegri rimarrà a Torino fino al termine della stagione, ma che poi difficilmente sarà confermato per la stagione 2023-2024, nonostante abbia un contratto fino a giugno 2025 da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Dalla Spagna arrivano rumor importanti in merito al possibile sostituto del toscano dalla stagione 2023-2024. Si tratterebbe di Luis Enrique, attuale commissario tecnico della nazionale spagnola, che potrebbe lasciare la rappresentativa spagnola dopo il mondiale in Qatar. Viene anche ipotizzata un'offerta dei bianconeri per il tecnico da 10 milioni di euro a stagione.

Possibile ingaggio di Luis Enrique per la stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus dalla stagione 2023-2024 potrebbe ingaggiare come tecnico Luis Enrique. L'attuale commissario tecnico della nazionale spagnola, ed ex Barcellona, potrebbe lasciare la rappresentativa iberica dopo il mondiale in Qatar e poi sostituire da luglio Massimiliano Allegri.

I rumors di mercato parlano di una possibile offerta da 10 milioni di euro a stagione per il tecnico spagnolo da parte della società bianconera, che peraltro in questo caso potrebbe beneficiare del Decreto Crescita per avere un risparmio sul piano fiscale.

Gli altri possibili nomi per il dopo Allegri in casa Juve

La Juventus valuterebbe anche altri allenatori per il dopo Allegri.

Piacerebbero ad esempio Zinedine Zidane e Thomas Tuchel, ma anche tecnici italiani come Antonio Conte (che per ora non ha prolungato la sua intesa contrattuale con il Tottenham in scadenza a giugno) o Gianpiero Gasperini.