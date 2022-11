La Juventus, nel match contro il Verona, ha portato a casa la sua quinta vittoria consecutiva. I bianconeri hanno ottenuto il terzo successo esterno per 0-1, entrando in zona Champions League.

Adesso per la Juventus è tempo di concentrarsi sull'ultimo impegno ufficiale del 2022: i bianconeri, domenica 13 novembre, affronteranno la Lazio all'Allianz Stadium. Per questo match Massimiliano Allegri spera di recuperare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il primo è afflitto da un fastidio tra adduttore e pube, mentre il secondo ha saltato la gara contro il Verona per precauzione.

Adesso entrambi sperano di essere a disposizione della Juventus.

La Juventus perde Alex Sandro per squalifica

Per la gara contro la Lazio, Massimiliano Allegri conta di ritrovare almeno per la panchina Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il primo è fermo dal 25 ottobre per un'infiammazione tra adduttore e pube: la la speranza della Juventus è che DV9 contro la Lazio possa partire dalla panchina.

Mentre lo stop di Federico Chiesa è stato solo precauzionale e la sensazione è che contro i biancocelesti possa essere a disposizione. Il numero 7 juventino dovrebbe comunque entrare a gara in corso.

Dunque, è possibile che la Juventus contro la Lazio possa schierare lo stesso attacco visto contro il Verona, ossia la coppia formata da Moise Kean e Arek Milik.

Per quanto riguarda la difesa, invece, mancherà Alex Sandro che contro il Verona è stato espulso e quindi sarà squalificato. Mister Allegri, al termine del match contro i gialloblù, ha ringraziato il brasiliano poiché quel cartellino rosso ha salvato la Juventus da un contropiede molto pericoloso: "Ad Alex nessuna multa, a lui va dato un premio".

Dunque, contro la Lazio è possibile che venga schierata la stessa difesa vista a Verona. Non dovrebbero esserci grandi cambi nemmeno a centrocampo, anche se non è da escludere un turno di riposo per Manuel Locatelli, con Leandro Paredes che gli contende una maglia da titolare.

La Juventus pensa alla Lazio

La Juventus, nelle prossime ore, proseguirà la preparazione in vista della gara contro la Lazio.

Sabato 12 novembre, i bianconeri si alleneranno nel pomeriggio. Questa seduta sarà decisiva, soprattutto per capire come sta Dusan Vlahovic. Se proseguirà il suo lavoro parzialmente in gruppo significherà che potrà essere convocato. In ogni caso sarà Massimiliano Allegri a svelare quali saranno le condizioni di Vlahovic. Infatti, al termine dell'allenamento del 12 novembre il tecnico della Juventus parlerà in conferenza stampa alle ore 19.