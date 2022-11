Dopo il roboante successo contro il Bologna, l'Inter di Simone Inzaghi vuole dare continuità e risalire la classifica. Domenica alle ore 12:30, i nerazzurri saranno di scena al contro l'Atalanta di Gasperini, reduce da due sconfitte consecutive contro Napoli e Lecce. Una sfida importante per i nerazzurri che in questa stagione hanno perso in tutti gli scontri diretti e vogliono invertire la tendenza.

Inter, Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro

Per quanto riguarda la probabile formazione, Inzaghi è pronto a confermare l'undici sceso in campo nel turno infrasettimanale con solo due ballottaggi da scogliere.

Il primo riguarda il centrale di difesa con Acerbi e De Vrij che si contendono una maglia da titolare con l'olandese che sembrerebbe favorito. L'altro riguarda il centrocampo con Mkhitaryan che potrebbe lasciare spazio al recuperato Brozovic. Il croato potrebbe completare il reparto assieme a Calhanoglu e Barella, intoccabili in questo momento.

Le certezze sono sulle corsie esterne con la conferma di Dumfries e soprattutto di Dimarco autore di una doppietta contro il Bologna, ma anche in attacco con il tecnico nerazzurro che è pronto a confermare il tandem offensivo formato da Lautaro Martinez e Dzeko, entrambi in gol contro la formazione di Thiago Motta. In porta, spazio a Onana.

Per quanto riguarda l'infermeria, out Lukaku, Darmian e D'Ambrosio che saranno a disposizione per la prima sfide del 2023 contro il Napoli.

Atalanta, Gasperini punta su Zapata e Lookman

Momento complicato per l'Atalanta di Gasperini, reduce da due ko di fila. La Dea vuole però rialzare subito la testa e conquistare un successo per continuare la corsa verso un posto in Champions League.

Per quanto concerne la probabile formazione, Gasperini è pronto a confermare il suo ormai celebre 3-4-1-2: Musso in porta; difesa a tre formata da Toloi, Demiral e Scalvini che resta in vantaggio su Dijmisiti.

A centrocampo visto l'infortunio di De Roon, spazio alla diga formata da Ederson e Koopmeiners, mentre sulla trequarti ballottaggio Pasalic-Malinovskyi con il croato in leggero vantaggio. Sulle corsie ritorna dal primo minuto Hateboer mentre sulla sinistra spazio a Maehle, in vantaggio su Soppy.

Infine, il reparto offensivo dovrebbe esser completato da Lookman e Duvan Zapata, ritornato alla rete nella sfida contro il Lecce.

Dalla panchina il giovane Rasmus Hojlund.

Oltre De Roon, il tecnico della Dea non potrà contare su Zappacosta e Muriel.

Probabili formazioni

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata.

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.