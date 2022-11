La Juventus sarebbe da tempo interessata al centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, secondo alcune indiscrezioni di mercato ci sarebbe già una sorta di intesa contrattuale di massima con l'agente sportivo del giocatore Matja Kezman per un contratto da 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027. Ci sarebbe però ancora una certa distanza fra la possibile offerta della Juve per il cartellino del giocatore e le richieste della Lazio. Il patron Lotito, infatti, in una recente intervista ha dichiarato di voler 100 milioni di euro per il centrocampista.

Considerando il contratto in scadenza a giugno 2024, comunque, tale cifra potrebbe diminuire da qui a fine stagione. Secondo alcuni rumors la Juventus sarebbe pronta a spendere per il cartellino del serbo circa 60 milioni di euro.

Possibile offerta da 60 milioni di euro della Juventus per Milinkovic-Savic

Secondo alcuni rumors di stampa la Juventus per acquistare il cartellino di Sergej Milinkovic-Savic non vorrebbe spendere più di 60 milioni di euro. Il centrocampista della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto. Anche perché la Lazio vorrebbe l'inserimento di una clausola rescissoria da almeno 70 milioni di euro, cifra che l'agente sportivo del giocatore, Kezman, non gradirebbe e di cui chiederebbe l'abbassamento.

Di recente il presidente del club capitolino Claudio Lotito ha dichiarato che il prezzo di mercato del suo giocatore è di 100 milioni di euro: comunque tale cifra potrebbe diminuire da qui a giugno, quando sarà a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale.

In questa stagione fino ad adesso Milinkovic-Savic ha dato un contributo importante al quarto posto in classifica della Lazio, con tre gol segnati e sette assist.

Per qualità tecniche il serbo sarebbe particolarmente adatto alla squadra bianconera, che si ritroverebbe un giocatore "fisico" e di qualità, ma anche prolifico in chiave realizzative.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto è al lavoro anche per rinforzare la difesa a gennaio. Si valutano soprattutto un centrale di difesa e un terzino, a tal riguardo i nomi che piacciono sono quelli di Alejandro Grimaldo (del Benfica) e Alvaro Odriozola, che potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid fino a giugno. Per il ruolo di centrale difensivo piacerebbero Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Pau Torres del Villareal.