La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri già a gennaio, con l'obiettivo di rientrare nella corsa Scudetto e rendersi protagonisti in Europa League.

Juve, possibile scambio Okoli-Rugani

La difesa è il reparto che potrebbe subire le maggior modifiche nella sessione invernale. Detto del possibile interesse dei bianconeri per Karsdorp a gennaio, la Juventus lavora anche per regalare ad Allegri un nuovo centrale difensivo che possa subito inserirsi nel meccanismo del suo ormai collaudato 3-5-2.

Sono vari i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini e tra questi ci sarebbe anche quello di Caleb Okoli, difensore italiano che in questa prima parte di stagione ha avuto un ruolo importante nella nuova Atalanta targata Gasperini. Le prestazioni del difensore non sono passate inosservate con i bianconeri che vorrebbero accaparrarsene le prestazioni già nel mercato invernale di gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di uno scambio inserendo come contropartita il cartellino di Daniele Rugani, scavalcato anche da Gatti nelle gerarchie difensive e ormai fuori dal progetto di Allegri. Toccherà all'Atalanta se accettare tale proposta.

Oltre Okoli, la Vecchia Signora continua a monitora anche dei profili che militano in squadre europee come Badiashile del Monaco e Pau Torres del Villareal. La valutazione dei due calciatori si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Juve, si valuterebbe il riscatto di Paredes

Se la difesa può subire delle modifiche a gennaio, la mediana rischia di andare incontro ad una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo.

Infatti sono in bilico diversi calciatori come Weston Mckennie ma non solo. Infatti, un altro calciatore che potrebbe terminare la sua avventura bianconera in estate è Leandro Paredes che in questa prima parte di stagione non è riuscito a giocare con grande continuità.

Complice una condizione fisica non esaltante, il mediano argentino ha collezionato poche presenze e per questo la dirigenza della Vecchia Signora starebbe valutando il suo riscatto dal Paris Saint Germain.

Il riscatto da circa 23 milioni di euro diventerebbe obbligo in caso di alcune condizioni raggiunte e quindi molto dipenderà anche dalle prestazioni del calciatore e dagli obiettivi raggiunti dai bianconeri.

Oltre Paredes, resta in bilico anche la posizione di Adrien Rabiot in scadenza nel 2023. Il francese che chiede un rinnovo da 10 milioni di euro resta un obiettivo di mercato del Chelsea per il dopo Kantè.