In questi giorni, la Juventus ha visto molti dei suoi giocatori partire alla volta delle rispettive nazionali per prendere parte al mondiale. I bianconeri che sono rimasti a Torino stanno continuando a lavorare e lo faranno fino al 18 novembre. Dopodiché per la Juventus ci sarà qualche settimana di vacanza e la ripresa è fissata per il 6 dicembre. Da lì in avanti, i bianconeri faranno un richiamo di preparazione in vista della ripresa del campionato che avverrà il 4 gennaio. Questo periodo servirà anche a Massimiliano Allegri per far ritrovare la forma migliore a Federico Chiesa e Paul Pogba.

Per mettere minuti nelle gambe a questi due giocatori, la Juventus avrebbe intenzione di organizzare delle amichevoli di prestigio. Stando a quanto afferma "La Stampa", il club bianconero avrebbe messo in agenda due test contro Arsenal e Barcellona. Le due partite si dovrebbero svolgere il 17 e il 22 dicembre.

A Torino dovrebbe arrivare il Barcellona

La Juventus, in questi giorni, starebbe organizzando alcune amichevoli di livello da fare durante la pausa mondiale. Una di queste sfide dovrebbe vedere i bianconeri impegnati contro l'Arsenal. La squadra di Massimiliano Allegri, il prossimo 17 dicembre, dovrebbe volare a Londra proprio per sfidare i Gunners. Mentre il 22 dicembre a Torino dovrebbe arrivare il Barcellona.

Queste amichevoli dovrebbero servire alla Juventus per far ritrovare la condizione migliore a Federico Chiesa e soprattutto a Paul Pogba. Il francese sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio: Pogba avrà bisogno di rifare la preparazione per essere al meglio nel 2023. Per essere al top il numero 10 juventino dovrà fare anche delle partite di un certo livello per ritrovare il ritmo.

Dunque le possibili sfide contro Arsenal e Barcellona potrebbero servire a Paul Pogba proprio per tornare al top. I tifosi della Juventus sono in attesa della conferma ufficiale anche perché una di queste due sfide si giocherà a Torino e l'impressione è che i sostenitori bianconeri faranno di tutto per essere all'Allianz Stadium.

Ipotesi terza amichevole

Ma la Juventus potrebbe decidere di organizzare anche una terza amichevole. Infatti, stando a quanto afferma 'La Repubblica', i bianconeri starebbero pensando ad una sfida contro l'Inter. La partita contro i nerazzurri potrebbe svolgersi a Malta. Infatti, l'Inter sarà in ritiro proprio a Malta. Adesso resta da capire se questa ipotesi diventerà concreta oppure se la Juventus farà solo due amichevoli nel periodo di pausa. In ogni caso Massimiliano Allegri sembra volere dei test probanti per arrivare al meglio alla ripresa del 4 gennaio che vedrà la sua squadra impegnata contro la Cremonese.