In queste ore il Crotone è diviso tra calcio giocato e carte bollate. Dopo il derby turbolento contro il Catanzaro e i fatti avvenuti dentro e fuori dall'impianto giallorosso il Giudice Sportivo ha sanzionato la società rossoblù imponendo che la gara contro il Latina sia disputata a porte chiuse. Una scelta che non è stato condivisa dal club calabrese, il quale ha presentato un ricorso che verrà discusso prossimamente. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente crotonese Gianni Vrenna.

Crotone, Vrenna chiede parità di trattamento

Tra multe e squalifiche, il Crotone pagherà a caro prezzo i fatti di Catanzaro.

Al netto delle decisioni prese dal Giudice Sportivo, il club rossoblù non ha accolto di buon grado la scelta di imporre una gara a porte chiuse, quella contro il Latina.

Secondo il club, infatti, saranno danneggiati in modo trasversale tutti i tifosi crotonesi: facendo leva sulla sportività sempre dimostrata dalla città di Crotone il presidente Gianni Vrenna spera di potere fare cambiare idea al Giudice Sportivo, magari ottenendo la riapertura al pubblico dello stadio contro la formazione nerazzurra laziale.

Il Crotone gioca col Foggia in Coppa Italia

Nella serata di questo mercoledì 16 novembre con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30 il Crotone sarà impegnato allo stadio "Pino Zaccheria" in casa del Foggia per la gara secca degli Ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Per l'occasione il tecnico Lerda ha convocato tutti i giocatori della prima squadra più alcuni elementi del settore Primavera.

Si tratta di un match che permetterà a diversi calciatori poco impiegati di mettersi in mostra, anche in vista della gara di campionato del weekend in casa della Viterbese.

Nonostante gli impegni in campionato e le ambizioni di primato degli squali, il tecnico Franco Lerda cercherà comunque di strappare il passaggio ai Quarti di finale anche in Coppa.

Foggia e Crotone ancora a confronto

La sfida tra Foggia e Crotone tornerà a distanza di poche settimane dal match di campionato. Nel primo confronto stagionale coi pugliesi, a ottobre, i rossoblù hanno subito la loro prima sconfitta del 2022-2023 per 1-0 , con gol siglato da Vutahj.

Dopo la gara di Coppa contro i foggiani, la squadra calabrese andrà poi in ritiro, in vista della sfida di campionato dello Stadio "Rocchi" di Viterbo, in programma domenica 20 novembre a partire dalle ore 14:30.