Il calvario di Paul Pogba sembra essere senza fine. Infatti, il francese, dopo aver ripreso gli allenamenti con la Juventus, avrebbe sentito un dolore alla coscia. Dopo aver avvertito questa sensazione il giocatore lo ha comunicato allo staff medico. Dopodiché, come ha rivelato Sky Sport, Paul Pogba si sarebbe sottoposto ad accertamenti strumentali che avrebbero messo in evidenza una lesione di primo grado alla coscia destra. Per rivedere il numero 10 juventino in campo ci vorrebbero circa 15 giorni. A questo punto sembra molto difficile che il francese possa partecipare al Mondiale.

Infatti, il suo rientro potrebbe avvenire solo il 15 novembre e a quel punto la Juventus sarebbe già in pausa. Mentre la Francia si appresterebbe ad andare in Qatar. Dunque, la sensazione è che Paul Pogba possa tornare solo nel 2023.

Allegri profetico

Massimiliano Allegri, qualche giorno fa, ha spiegato che poco Paul Pogba e Federico Chiesa difficilmente sarebbero stati a disposizione della Juventus per la gara del 6 novembre contro l'Inter. Dunque, è possibile che il tecnico livornese sapesse già del problema accusato dal francese. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione di Paul Pogba ma difficilmente la Juventus potrà contare su di lui da qui al 13 novembre. Perciò il numero 10 juventino dovrebbe saltare anche i match contro Paris Saint - Germain, Inter, Verona e Lazio.

Il francese resta così nella lunga lista degli assenti a cui, nelle ultime ore, si sono aggiunti Weston McKennie e Samuel Iling-Junior. Entrambi dovrebbero rivedersi nel 2023. La Juventus rischia di arrivare alla gara contro l'Inter senza otto giocatori. Gli unici che potrebbero tornare per il derby d'Italia potrebbero essere Gleison Bremer e Angel Di Maria.

Bremer spera di recuperare

La Juventus, in queste settimane, è afflitta da diversi infortuni. La lista degli assenti aumenta di giorno in giorno e almeno per il momento sono pochi i giocatori con la speranza di rientrare per la gara contro l'Inter. Uno di quelli che spera di poter recuperare è Gleison Bremer. Il difensore è fermo dal 15 ottobre e i tempi di recupero per lui si attestavano intorno ai 20 giorni.

Dunque, potrebbe rientrare giusto in tempo per la gara del 6 novembre contro l'Inter. In ogni caso la Juventus non correrà nessun rischio e lo utilizzerà solo se sarà al 100%. Mentre per la gara contro il Paris Saint - Germain non ci sarà il ritorno di nessun giocatore anche perché la sfida di Champions League per i bianconeri ha un'importanza relativa. La Juventus contro il PSG spera di poter ottenere il passaggio all'Europa League ma la sensazione è che contro i francesi giocheranno in gran parte i ragazzi giovani.