La Juventus dedicherà le prossime settimane al Calciomercato, non solo per la finestra di gennaio, ma anche in previsione della stagione 2023-2024: in particolare nel calciomercato estivo potrebbero arrivare i sostituti di Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Al posto del brasiliano sarebbe possibile l'acquisto di Alejandro Grimaldo, l'alternativa è Nuno Tavares. Mentre come "erede" di Cuadrado sulla fascia destra difensiva piacerebbe Matheuzinho, giocatore del Flamengo che ha dato un contributo importante per la vittoria della Copa Libertadores della società brasiliana.

Il brasiliano Matheuzinho potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando per il dopo-Cuadrado il terzino del Flamengo Matheuzinho, giocatore classe 2000, che in passato è stato anche in nazionale under 20 del Brasile.

Il laterale del Flamengo - all'anagrafe Matheus França Silva - ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Il brasiliano è extracomunitario, quindi il suo arrivo in estate potrebbe concretizzarsi solo se almeno uno fra Arthur Melo e McKennie dovesse lasciare a titolo definitivo la società bianconera.

Pare difficile in tal senso una cessione del brasiliano Arthur, attualmente infortunato durante il prestito (con diritto di riscatto) al Liverpool: la società inglese potrebbe acquistarlo a titolo definitivo solo se dovesse fare una seconda parte di stagione importante, a differenza di una prima parte di campionato nel quale è stato praticamente sempre assente.

McKennie invece piacerebbe a diverse società inglesi: con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio.

Il mercato della Juventus per il mese di gennaio

La Juventus lavorerebbe anche ad altri rinforzi importanti per gennaio. Potrebbe ad esempio arrivare in prestito Alvaro Odriozola dal Real Madrid.

Inoltre la società bianconera potrebbe anticipare l'acquisto di un centrale di difesa e di terzino sinistro come Evan N'Dicka (dell'Eintracht Francoforte) e Alejandro Grimaldo (del Benfica): entrambi vanno in scadenza di contratto a fine giugno e quindi una loro partenza anticipata avverrebbe a prezzo "ribassato", si parla di una valutazione di circa 10 milioni di euro ciascuno.