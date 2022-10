La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Fra campionato e Champions League la società bianconera cercherà di confermarsi dopo le vittorie contro il Torino e l'Empoli. Solo durante le pausa mondiale i bianconeri lavoreranno per il mercato di gennaio e di giugno, anche se c'è da sistemare anche la situazione contrattuale di diversi giocatori in scadenza. Ben cinque giocatori hanno il contratto fino a giugno 2023, ci riferiamo ad Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi quello che potrebbe rimanere è il francese, che è cresciuto molto nell'ultima stagione e mezza diventando molto importante per la squadra bianconera.

Per un un giocatore migliorato altri invece hanno diminuito le loro prestazioni soprattutto per motivi d'età. Ci riferiamo ad Alex Sandro e al Cuadrado, anche se il brasiliano di recente è stato schierato da centrale di sinistra fornendo prestazioni importanti. Il colombiano invece ha iniziato la stagione in una maniera non ideale, ma attualmente Allegri non ha giocatori che possono sostituirlo e sta continuando a schierarlo titolare, soprattutto con il 3-5-2. Intanto la Gazzetta dello Sport recentemente ha rivelato un presunta retroscena di mercato riferito a qualche mese fa, quando ci sarebbe stato un incontro fra il giocatore e la società bianconera per il prolungamento di contratto.

La Juventus gli avrebbe offerto un contratto fino a giugno 2024 con un ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

Il giocatore non avrebbe accettato utilizzando il rinnovo automatico presente sul suo contratto fino a giugno 2023. Una decisione non gradita dalla società bianconera che difficilmente gli offrirà un prolungamento contrattuale a fine stagione.

Il giocatore Cuadrado potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus non avrebbe gradito il fatto che Cuadrado abbia utilizzato il rinnovo automatico qualche mese fa.

Il giocatore non avrebbe accettato l'offerta della società bianconera con un ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna. Per questo sembra difficile che la Juventus offra un prolungamento di contratto per un'altra stagione al giocatore. In questo inizio di stagione il colombiano non sta disputando prestazioni ideali, facendo errori evidenti soprattutto in fase difensiva.

Il giocatore potrebbe lasciare quindi a parametro zero la società bianconera a fine stagione. La Juventus in tal caso dovrà dedicarsi ad un suo sostituto, soprattutto considerando il fatto che Danilo gradualmente sta diventando un centrale difensivo. Serve quindi un terzino destro così come uno sinistro ed un centrale difensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus già a gennaio potrebbe acquistare un centrale di difesa ed un terzino considerando che anche Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno. Piacciono molto Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori con un'intesa contrattuale in scadenza e che potrebbero approdare a Torino a prezzo vantaggioso.