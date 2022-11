La ritrovata forma della Juventus fa sperare bene tutto l'ambiente bianconero che, con un terzo posto in solitaria in campionato e il rientro di pedine fondamentali nel mese di gennaio come Paul Pogba e Federico Chiesa, guarda ora al futuro con quell'ottimismo che sembrava essere svanito alla Continassa.

A tal proposito, anche l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ha usato parole di speranza per la compagine piemontese, affermando di confidare ancora nella lotta per lo scudetto.

La Juventus vince e convince: il futuro per Allegri ora non è più nebuloso ma fatto di speranze

La Juventus, dopo le batoste in Champions League e i passi falsi in campionato, ha decisamente cambiato ritmo: gli uomini guidati da Massimiliano Allegri infatti, hanno lavorato "in silenzio", come richiesto dal tecnico toscano, ritrovando quell'umiltà che sembrava svanita.

La nuova coesione dei calciatori, ha portato a sei vittorie consecutive in Serie A, di cui due contro delle dirette rivali come Inter e Lazio. Ora tutto l'ambiente bianconero pensa al futuro con ottimismo: la recente striscia di risultati positivi ha portato nuovamente la Juventus nelle prime posizioni della graduatoria di Serie A, con un terzo posto in solitaria e un Napoli capolista che, al riaprirsi della stagione calcistica, andrà sul difficile campo di San Siro per sfidare l'Inter.

Per quello che concerne il futuro la Juventus riavrà calciatori come Chiesa e Pogba: entrambi, a causa di infortuni, non sono stati praticamente utilizzabili da Massimiliano Allegri, che per l'inizio del 2023, conta di riaverli al massimo della condizione. Se poi si aggiunge anche Di Maria, che in questi mesi è sembrato "distratto" dal mondiale in Qatar ma che a gennaio tornerà alla Juventus con un mondiale già alle spalle, allora si potrebbe davvero pensare a una Juve che possa essere protagonista fino alla fine del campionato.

Cobolli Cigli loda la Juventus: 'Era fondamentale vincere con la Lazio, nel primo tempo è emersa una grande Juve'

La fase di ripresa della Juventus passa anche dalla vittoria convincente del 13 novembre ai danni della Lazio. Della gara contro i biancocelesti ha voluto parlare l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli, che intervistato a 1 Football Club, ha detto: "Vincere era fondamentale, era un impegno cruciale.

È emersa una grande Juve nel primo tempo e un’ottima squadra nella ripresa. Grandi calciatori della rosa si stanno finalmente riprendendo, come Cuadrado, abbiamo bisogno di stelle come Juan".

Cobolli Gigli ha poi parlato della possibilità di vedere una Juventus capace di insidiare il Napoli per la corsa allo scudetto: "Come tifoso, ho la speranza che la Juve possa continuare a sognare di vincere il campionato, ma il 13 gennaio con il Napoli sarà l’ultima spiaggia per poter puntare al titolo".