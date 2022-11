Uno dei giocatori della Juventus che in questo inizio di stagione ha reso meno delle aspettative è stato Leandro Paredes. L'argentino non è riuscito a incidere anche a causa degli infortuni muscolari che lo hanno condizionato. Ha giocato qualche minuto contro la Lazio, attualmente è impegnato al mondiale in Qatar con la nazionale argentino con la speranza per la società bianconera che possa recuperare la forma ideale per la seconda parte di stagione.

Paredes è arrivato a Torino negli ultimi giorni di Calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain, fissato a circa 23 milioni di euro.

È attualmente uno dei giocatori che guadagna di più nella società bianconera: circa 7 milioni di euro netti a stagione. Vista la crescita evidente dei giovani Fagioli e Miretti, la Juve potrebbe anche decidere di non riscattare Paredes dalla società francese a fine stagione: a meno che le parti decidano di incontrarsi per una cessione a prezzo minore rispetto ai 23 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.

Leandro Paredes a giugno sarà a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con il Paris Saint Germain e la sua valutazione di mercato potrebbe anche essere minore dei 23 milioni di euro. Molto dipenderà comunque dalla seconda parte di stagione che l'argentino disputerà con la società bianconera.

Paredes potrebbe non essere riscattato dalla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes o comunque di incontrare il Paris Saint Germain per provare a ottenere un prezzo di riscatto minore rispetto ai 23 milioni di euro previsti dall'intesa fra le due società stabilita nel recente calciomercato estivo.

L'argentino ha deluso in questa prima parte di stagione alla Juventus anche a causa dei diversi infortuni muscolari che lo hanno condizionato, soprattutto nell'ultimo mese. Nelle prossime settimane sarà impegnato con la nazionale argentina nel mondiale in Qatar, insieme al suo compagno di squadra Angel Di Maria.

La Juventus si affiderà a Paredes e a Di Maria nella seconda parte di stagione

La Juventus si aspetta un rendimento migliore dai due argentini Paredes e Di Maria nella seconda parte di stagione, nella quale sarà impegnata nella lotta per il campionato, in Coppa Italia e in Europa League, competizione in cui il sodalizio bianconero è atteso ai sedicesimi di finale il 16 e il 23 febbraio giocherà contro il Nantes, con l'andata all'Allianz Stadium di Torino e il ritorno in terra francese.