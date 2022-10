La Juventus è attesa da match impegnativi da qui a novembre. Le dichiarazioni nel post match di Champions League contro il Maccabi Haifa da parte del presidente Andrea Agnelli sembrano aver motivato i giocatori, che contro il Torino hanno disputato un match importante meritando la vittoria. Sarà importante dare seguito alle prestazioni, anche perché come dichiarato dal presidente della Juventus tutti i dipendenti della società bianconera saranno valutati nel loro lavoro in queste settimane. A partire dai giocatori, una delle delusioni principali in questo inizio di stagione sembra essere Leandro Paredes.

L'argentino non è riuscito ad incidere fino ad adesso come ci aspettava, non è un caso che contro il Torino abbia iniziato dalla panchina con Allegri che gli ha preferito Manuel Locatelli. Il centrocampista argentino è approdato nella società bianconera negli ultimi giorni del Calciomercato estivo con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra o individuali. La Juventus per acquistarlo a titolo definitivo dovrebbe pagarlo circa 20 milioni di euro. Obbligo che scatterebbe al raggiungimento dei quarti di finale di Champions League o in base al numero di match che giocherà il centrocampista. Attualmente quindi la Juventus potrebbe anche non riscattare il cartellino del giocatore.

Il giocatore Paredes potrebbe non essere riscattato dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe anche non riscattare il cartellino di Leandro Paredes. Il giocatore argentino è approdato nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto nel recente calciomercato estivo, che diventerebbe obbligo se la Juventus dovesse raggiungere i quarti di finale di Champions League.

Attualmente però tale possibilità non sembra concreta, anche perché c'è il rischio per la squadra bianconera di non qualificarsi agli ottavi di finale della competizione europea. Potrebbero non bastare le vittorie contro il Benfica e il Paris Saint Germain. Altra condizione necessaria per il riscatto sono anche il numero di match che giocherà l'argentino.

Se la Juventus dovesse decidere di non acquistarlo a fine stagione potrebbe anche lasciarlo in panchina soprattutto nella seconda parte di stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuterà le prestazioni di Leandro Paredes prima di valutare un possibile suo acquisto a titolo definitivo. Sarà interessante capire come si integrerà con Pogba e Rabiot. A proposito del centrocampista ex Paris Saint Germain, è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe decidere anche di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Lo stesso potrebbe riguardare anche Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria, anche loro con il contratto in scadenza a giugno 2023 con la società bianconera.