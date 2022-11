L'Inter è attesa da un mese di gennaio impegnativo sul fronte Calciomercato, in particolare per la difesa. Tra i possibili co sarebbe partenti Robin Gosens, che piace a diverse società tedesche: con un'offerta da 20 milioni di euro il giocatore ex Atalanta potrebbe lasciare la società nerazzurra.

Per quanto riguarda invece gli acquisti si valutano diversi giocatori che potrebbero migliorare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da continuare a tenere vivo il sogno scudetto e continuare il percorso in Champions League. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Fabiano Parisi, difensore italiano che si è guadagnato un ruolo da protagonista nell'Empoli di Paolo Zanetti.

Inter: sondaggio per Parisi

Fabiano Parisi, duttile esterno difensivo di proprietà dell'Empoli, sarebbe finito sul taccuino dei nerazzurri. Stando alle indiscrezioni, il classe 2000 sarebbe stato visionato nelle scorse settimane dagli scout interisti. Protagonista di un inizio positivo nell'Empoli, è un nazionale Under 21 italiano ed in questa stagione ha già segnato due gol in 15 match disputati, 14 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Il suo contratto scade a giugno 2025 e la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare in questa stagione se dovesse continuare a confermare le prestazioni di questi primi match.

Per qualità tecniche Parisi è il classico terzino che può far bene anche in una big come l'Inter.

Ama spingere e andare sul fondo per crossare, ma è anche diligente in difesa, dove si sta affinando settimana dopo settimana. L’anno scorso è stata una delle sorprese vincenti dell’Empoli di Andreazzoli, grazie alla sua esplosività e grinta ha saputo mettersi alle spalle l’eventuale emozione di giocare per la prima volta in A.

Parisi è un profilo polivalente, caratteristica che piace molto a Simone Inzaghi; il ventiduenne può infatti giocare sia come esterno di tutta fascia (il ruolo attuale di Federico Dimarco) e sia come braccetto sinistro del reparto arretrato in sostituzione di Alessandro Bastoni.

Il giocatore nato a Serino negli scorsi giorni è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore di Roberto Mancini in vista delle amichevoli contro Albania e Austria.

La possibile trattativa

Fabiano Parisi interessa a vari club di Serie A. La scorsa estate Fiorentina e Lazio avevano fatto dei tentativi per assicurarselo, ma l’affare non andò in porto. Ora ci potrebbe provare l'Inter. Secondo quanto riportato da TMW, i toscani non si metterebbero di traverso a priori per una cessione a gennaio, ma a una condizione: poter tenere il ragazzo in prestito almeno fino a giugno. Volontà ribadita anche dall'agente del calciatore. Parisi ha rinnovato di recente fino al 2025 e, viste anche le sue prestazioni, è improbabile che l'Empoli accetti meno di 10 milioni per il cartellino.

I nerazzurri potrebbero far leva sugli ottimi rapporti che si sono instaurati con i toscani grazie alle operazioni Asllani, Pinamonti e Martin Satriano (attualmente in prestito proprio al club toscano). Sul giocatore bisogna sottolineare anche un forte interesse della Juventus.