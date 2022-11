Lautaro Martinez è uno dei calciatori dell'Inter maggiormente richiesti sul Calciomercato. Grazie alle grandi prestazioni con la maglia dell'Inter, il "Toro" sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei, pronti a offerte importanti già nel mercato invernale.

Stando ad alcune voci di mercato, oltre alla possibile offerta del Manchester City per Lautaro, anche l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone starebbe monitorando l'attaccante argentino.

Inter, interesse dell'Atletico Madrid per Lautaro

Visto il momento difficile in campionato, i Colchoneros vorrebbero effettuare un mercato di riparazione di grande spessore per rientrare nella lotta per la Liga e conquistare almeno un posto per la prossima Champions League.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, per arrivare a Lautaro il club spagnolo potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Joao Felix come contropartita tecnica. Il portoghese non riesce a inserirsi con continuità negli schemi tattici dell'Atletico, complice un feeling mai sbocciato con il "Cholo". Per questo la sua cessione a gennaio sarebbe possibile.

L'Inter comunque non ha alcuna intenzione di imbastire una trattativa per cedere il suo numero 10, tantomeno nel mercato invernale.

Chi invece potrebbe lasciare Milano già a gennaio è il "Tucu" Correa che in questa prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio. L'argentino sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Siviglia di Sampaoli.

Possibile conferma per De Vrij e Acerbi in estate

Oltre alle possibili cessioni, l'Inter sta valutando delle possibili conferme per il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Con il rinnovo di Skriniar che potrebbe avvenire entro il 2022, i nerazzurri si concentreranno sulle altri situazioni che riguardano alcuni giocatori del pacchetto arretrato, come De Vrij e Acerbi.

Per il difensore olandese si sarebbe riaperta la questione rinnovo contrattuale: l'entourage del calciatore e l'Inter ne potrebbero discutere nelle prossime settimane. Sullo sfondo resta l'interesse di alcuni top club europei, come Barcellona ma soprattutto Manchester United, a caccia di un difensore esperto e di grande caratura per completare la retroguardia a disposizione di Ten Hag.

Anche Acerbi potrebbe restare anche per la prossima stagione. Il centrale italiano è uno dei fedelissimi di Inzaghi e la eventuale conferma del tecnico sulla panchina nerazzurra potrebbe favorire anche quella dell'ex difensore della Lazio.

Infine, resta da definire la posizione di Alessandro Bastoni, che sarebbe l'obiettivo del Tottenham di Antonio Conte per rinforzare la difesa. Gli Spurs potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per convincere l'Inter.