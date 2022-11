Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di mister Pioli in estate, così da restare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Milan, possibile interesse per Rabiot in estate

L'addio di Kessie ha lasciato un vuoto nel centrocampo rossonero che i nuovi arrivati non sono riusciti a colmare. Per questo, la società rossonera sta osservando diversi profili per completare la mediana a disposizione di Pioli.

Molto complicato arrivare a Bruno Guimareas del Newcastle e per questo, il Diavolo starebbe osservando altri profili come quello di Adrien Rabiot, tra i migliori di questa prima parte di stagione della Juventus.

Nonostante un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, il centrocampista francese potrebbe lasciare Torino in estate complice il contratto in scadenza nel 2023. I bianconeri vorrebbero rinnovare il contratto all'ex Paris Saint Germain, ma l'accordo potrebbe non esserci. In caso di addio dalla Vecchia Signora, il Milan sarebbe pronto a virare sul centrocampista che diventerebbe una grande opportunità a parametro zero.

Il Diavolo deve però fare i conti con l'interesse di altri top club europei come il Manchester United e soprattutto l'Inter che potrebbe decidere di fiondarsi su Rabiot in caso di cessione di uno tra Calhanoglu e Barella, richiesti da molte società di Premier League e Liga.

Milan, vicino il rinnovo per Kalulu: due milioni a stagione per il centrale

Oltre ai colpi di mercato, il Milan lavora anche sul fronte rinnovi di quel calciatori che hanno un ruolo fondamentale nel progetto targato Pioli.

Secondo le ultime notizie di mercato, sembrerebbe tutto fatto per il rinnovo di Pierre Kalulu che è ormai diventato un perno della retroguardia rossonera.

La trattativa si sarebbe conclusa sulla base di un nuovo contratto da circa due milioni di euro a stagione. Un rinnovo che Maldini e Massara avevano già imbastito ad ottobre per evitare le offerte di grandi club europei, fra tutti il Paris Saint Germain.

Dopo Kalulu, potrebbe toccare ad Olivier Giroud che si sta dimostrando il valore aggiunto dell'attacco rossonero.

Il bomber francese potrebbe prolungare il proprio contratto per almeno un'altra stagione. Molto più complicato quello di Bennacer che chiede un ingaggio da circa 4 milioni, complice l'interesse del Liverpool di Jurgen Klopp.

Infine, concludiamo con Rafael Leao. Le contrattazioni per il rinnovo si sarebbero complicate, viste le richieste dell'entourage del portoghese e le offerte che potrebbero arrivare dal Chelsea e dal Real Madrid.