La Juventus, in queste ore, è a Verona dove oggi 10 novembre affronterà l'Hellas. Per questo match Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il primo soffre di un'informazione tra adduttore e pube mentre il secondo ha bisogno di uno stop precauzionale dopo il rientro. Dunque, in attacco non ci sono molte alternative anche se Massimiliano Allegri ritrova Moise Kean e in panchina potrà contare su Angel Di Maria. Il numero 18 juventino ha smaltito l'infiammazione alla cicatrice di un vecchio infortunio. Kean dovrebbe tornare subito tra i titolari e dovrebbe affiancare Arek Milik.

Anche in difesa ci saranno alcune novità. In particolare al centro della retroguardia ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci che agirà con Gleison Bremer e Danilo. Mentre Alex Sandro godrà di un turno di riposo, oltre a lui in panchina ci saranno Federico Gatti e Daniele Rugani.

La Juve cambia

La Juventus, in queste settimane, ha trovato il suo assetto tattico e Massimiliano Allegri sta puntando sul 3-5-2. Questo sistema di gioco sta aiutando i giocatori ad esprimersi al meglio. In particolare la difesa ha trovato il giusto equilibrio. Lo spostamento di Danilo e Alex Sandro come braccetti acconsente a Leonardo Bonucci o Gleison Bremer di essere più protetti. Inoltre, anche Filip Kostic riesce ad esprimersi al meglio a tutta fascia.

Contro il Verona, però, Massimiliano Allegri farà qualche cambio a livello di uomini. Infatti, Alex Sandro dovrebbe riposare e al suo posto ci dovrebbe essere Leonardo Bonucci a completare la difesa a tre ci saranno Gleison Bremer e Danilo. A centrocampo, invece, non ci saranno cambi e si vedranno ancora Juan Cuadrado e Filip Kostic che agiranno sulle fasce, mentre in mezzo saranno confermati Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

La buona notizia per il centrocampo della Juventus, però, è il recupero di Leandro Paredes. L'argentino partirà dalla panchina e sarà pronto per entrare a gara in corso.

Milik confermato in attacco

In queste ultime partite, Massimiliano Allegri non ha avuto a disposizione Dusan Vlahovic. Il serbo ha un fastidio traduttore e pube e questo gli di giocare.

Per questo motivo, la Juventus non lo ha a disposizione. Con l'assenza di Dusan Vlahovic il peso dell'attacco bianconero è finito sulle spalle di Arek Milik. Il polacco, nelle ultime partite, ha avuto al suo fianco Fabio Miretti anche perché mancava Moise Kean. Adesso il numero 18 della Juventus è tornato e contro il Verona sarà titolare con Milik.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.