L'Inter pensa al futuro e in particolare al prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili giovani che si stanno ritagliando un ruolo importante in Serie A e che potrebbero interessare per la prossima estate.

In particolare i nerazzurri guardano con grande attenzione in casa Empoli, che da anni sforna talenti importanti. Tra i calciatori che l'Inter starebbe monitorando con grande attenzione ci sarebbero Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi, due perni del 4-3-1-2 di Zanetti.

L'esterno difensivo mancino è ormai una certezza della Serie A e già da due stagioni gioca con grande continuità.

Le sue prestazioni hanno attirato anche altri club italiani come Juventus e soprattutto la Lazio che già nella passata sessione di mercato aveva provato a strapparlo all'Empoli senza però riuscirci. Anche il classe 2003 Baldanzi in questo campionato si è ritagliato uno spazio da protagonista, nel ruolo di trequartista.

Parisi e Baldanzi piacerebbero all'Inter

In estate, il futuro dei due giovani Parisi e Baldanzi potrebbe cambiare, con l'Inter che sarebbe pronta a un'offerta importante per provare a convincere il club toscano. Stando agli ultimi rumors di mercato, oltre a una parte in cash il club nerazzurro sarebbe pronto a offrire il cartellino di Martin Satriano, attaccante attualmente in prestito proprio all'Empoli.

Oltre i due talenti dell'Empoli, i nerazzurri non mollano la presa sul difensore Giorgio Scalvini dell'Atalanta, il quale sarebbe un obiettivo anche della Juventus. L'Inter potrebbe inserire in tale trattativa il cartellino del classe 2003 Giovanni Fabbian che interesserebbe al club bergamasco.

Inter, interesse di Milan e Juventus per Okafor

In estate anche il reparto offensivo dell'Inter potrebbe subire delle modifiche. Infatti, la posizione del "Tucu" Correa resta in bilico: l'argentino potrebbe esser ceduto di fronte ad un'offerta di circa 30 milioni di euro.

Il club nerazzurro sonda diversi profili per sostituire l'ex Lazio e tra questi c'è Noah Okafor del Salisburgo, che resta un obiettivo di mercato anche del Milan.

Ad aggiungersi alla concorrenza potrebbe esserci anche la Juventus di Massimiliano Allegri, in caso di cessioni nel reparto offensivo.

La sfida di mercato Juventus-Inter potrebbe avvenire anche per l'attaccante francese Marcus Thuram che per 10 milioni di euro potrebbe lasciare il Borussia Moenchenglabach già a gennaio, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.